Mamdani obtiene autorización federal de seguridad tras meses de espera

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ya cuenta con la autorización federal de seguridad que le permite acceder a información clasificada relacionada con amenazas que puedan afectar a la ciudad, después de un proceso de revisión que se extendió durante varios meses.

Mamdani confirmó el miércoles que finalmente recibió su autorización, al ser cuestionado sobre el tema durante una conferencia de prensa en Brooklyn, convocada originalmente para hablar sobre vivienda. “Sí, ya tengo mi autorización de seguridad”, respondió el alcalde, poniendo fin públicamente a una espera que había acompañado los primeros meses de su administración.

Una fuente de City Hall citada por amNewYork indicó que la autorización fue concedida esta semana y que Mamdani recibió el nivel correspondiente para acceder a las sesiones informativas clasificadas que normalmente se ofrecen al alcalde de Nueva York. Hasta ahora, el gobierno municipal no ha tenido necesidad de proporcionarle una sesión informativa de ese tipo durante este año.

Una revisión que se prolongó durante meses

La autorización federal había sido uno de los asuntos pendientes alrededor de la nueva administración municipal. Apenas el 14 de septiembre, Mamdani había señalado que el procedimiento continuaba y que avanzaba dentro de los tiempos habituales para este tipo de revisiones.

“El proceso para obtener mi autorización federal de seguridad está en curso. Se está desarrollando dentro del plazo habitual para recibirla”, había declarado entonces.

De acuerdo con la información proporcionada por City Hall al medio citado anteriormente, el proceso es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La revisión se extendió hasta el noveno mes de la administración de Mamdani, antes de que finalmente fuera aprobada.

El retraso no significó que el alcalde estuviera completamente aislado de las conversaciones relacionadas con la seguridad. Algunos integrantes de su equipo ya contaban con autorizaciones federales obtenidas durante cargos anteriores.

Entre ellos se encuentran la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, y el principal abogado de la administración, Ramzi Kassem. Ambos ocupan puestos desde los cuales, participan en asuntos que pueden involucrar cuestiones de seguridad pública y coordinación con agencias federales.

¿Por qué es importante para el alcalde de Nueva York?

Aunque el alcalde no forma parte del gobierno federal, la posición tradicionalmente contempla el acceso a información clasificada vinculada con terrorismo, amenazas contra la infraestructura y otros riesgos de seguridad nacional que puedan tener repercusiones en Nueva York.

La ciudad, por su tamaño, población y relevancia económica, mantiene una estrecha relación con las agencias federales encargadas de prevenir y responder ante este tipo de amenazas. Por ello, la autorización permite que el alcalde participe directamente en determinados intercambios de información reservada cuando las circunstancias lo requieren.

La obtención del permiso también ocurre después de una serie de contactos de alto nivel entre la nueva administración municipal y el gobierno federal.

Mamdani y Trump se reunieron mientras el proceso seguía abierto

Una semana después de confirmar que su autorización todavía estaba pendiente, Mamdani recibió al presidente Donald Trump en Gracie Mansion el 21 de septiembre, para una reunión privada.

El encuentro abordó varios asuntos relacionados con la relación entre Nueva York y Washington. Posteriormente, Mamdani dijo que ambos hablaron sobre inmigración, su propuesta para obtener respaldo federal para un ambicioso proyecto habitacional sobre Sunnyside Yard y la importancia del Departamento de Policía de Nueva York.

Al ser preguntado por la posibilidad de recibir apoyo federal para asuntos de contraterrorismo, el alcalde también mencionó la relevancia de la policía municipal.

En la reunión participaron la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y la jefa de gabinete de Mamdani, Elle Bisgaard-Church.

No existe, hasta ahora, ninguna indicación de que aquel encuentro en Gracie Mansion haya influido en el momento en que fue concedida la autorización de seguridad.

La espera de Mamdani tampoco constituye un caso excepcional. El exalcalde Bill de Blasio atravesó un proceso similar durante los primeros meses de su administración, antes de obtener su autorización federal.

Con la aprobación finalmente concedida, Mamdani podrá recibir, cuando corresponda, información clasificada destinada al alcalde de Nueva York y participar en reuniones de seguridad nacional que requieran ese nivel de acceso.

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