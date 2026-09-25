Con Edison moviliza más de 300 trabajadores ante tormenta nor’easter en Nueva York

Con Edison activó un operativo especial para responder a posibles cortes de electricidad y otros problemas en Nueva York ante la llegada de una poderosa tormenta nor’easter que comenzará a afectar la región desde la noche de este viernes.

La compañía informó que las condiciones previstas (lluvias intensas, suelos saturados y ráfagas de viento que podrían alcanzar las 50 millas por hora) aumentan el riesgo de que árboles y ramas caigan sobre las líneas eléctricas. El escenario podría provocar interrupciones del servicio y generar peligros para quienes se encuentren en las calles.

Como parte de la preparación, Con Edison movilizará a más de 300 trabajadores externos para reforzar a sus equipos y atender las incidencias que puedan surgir durante el paso del sistema meteorológico.

¿Qué hará Con Edison si hay cortes de luz?

La empresa estableció un orden de prioridades para la restauración del servicio. En primer lugar estarán las instalaciones consideradas críticas por su impacto en la comunidad, entre ellas los sistemas de transporte público, hospitales, estaciones de policía y bomberos, así como instalaciones de agua y estaciones de bombeo de aguas residuales.

Después, las cuadrillas se concentrarán en las reparaciones que permitan recuperar la electricidad para el mayor número posible de clientes en el menor tiempo. Una vez atendidos esos grupos, los trabajadores avanzarán hacia interrupciones que afecten a conjuntos más pequeños de usuarios y, finalmente, a clientes individuales.

Este esquema busca acelerar la recuperación del servicio en áreas donde un corte pueda tener consecuencias amplias para la población, especialmente en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas.

Cómo reportar un apagón durante la tormenta

Los clientes de Con Edison pueden registrarse para recibir alertas por mensaje de texto y mantenerse informados sobre posibles interrupciones. También pueden reportar un apagón y consultar el estado de la restauración a través de los canales digitales de la empresa, su aplicación móvil para dispositivos iOS y Android o mediante el teléfono 1-800-752-6633.

Quienes reporten una interrupción recibirán actualizaciones de Con Edison, incluida una estimación del momento en que podría restablecerse el servicio cuando esa información esté disponible. La compañía también ofrece un mapa de cortes para consultar las interrupciones registradas y el avance de las labores de restauración.

Además, Con Edison indicó que enviará mensajes de texto a los clientes que se encuentren en zonas que, según los pronósticos, podrían recibir el mayor impacto de la tormenta.

Cables caídos: el principal riesgo

Uno de los llamados más importantes de la empresa está relacionado con los cables eléctricos derribados. Con Edison pidió no acercarse ni tocarlos, ya que podrían continuar energizados. Tampoco se debe intentar moverlos con las manos ni utilizando objetos.

El peligro puede ser todavía más difícil de detectar cuando los cables quedan ocultos bajo ramas, hojas o agua. Por ello, cualquier línea caída debe tratarse como si estuviera activa y reportarse inmediatamente a Con Edison o al departamento de policía local.

Si un cable eléctrico cae sobre un automóvil, las personas que estén dentro deben permanecer en el vehículo y esperar la llegada de personal de emergencia. Salir del automóvil puede aumentar el riesgo de sufrir una descarga.

Precauciones en sótanos y zonas inundadas

La compañía también recomendó extremar las precauciones al entrar en sótanos que hayan sufrido inundaciones. El agua que entre en contacto con aparatos eléctricos o equipos de distribución energizados puede crear condiciones peligrosas y provocar lesiones graves.

Otro elemento que debe evitarse son los transformadores que hayan quedado en el suelo. Se trata de los cilindros metálicos de color gris conectados a cables y postes que forman parte de la red eléctrica.

Si se utiliza un generador portátil, Con Edison recordó que debe instalarse y manejarse siguiendo las instrucciones del fabricante. Nunca debe conectarse directamente a un tomacorriente de pared ni utilizarse dentro de una vivienda. Tampoco debe colocarse en exteriores cerca de ventanas abiertas o de entradas de aire.

Cómo prepararse antes de perder la electricidad

Ante la posibilidad de un apagón, Con Edison aconsejó desconectar o apagar los aparatos que puedan encenderse automáticamente cuando regrese la electricidad. Si varios equipos arrancan al mismo tiempo, los circuitos pueden sobrecargarse.

La empresa también recomendó aprovechar las horas previas a la tormenta para cargar teléfonos celulares y otros dispositivos móviles. Tener las linternas a mano y comprobar que funcionen las radios de baterías puede resultar útil si una interrupción se prolonga.

También conviene contar con baterías adicionales y seguir las actualizaciones meteorológicas y de servicio difundidas por medios locales. La tormenta costera se mantendrá como un factor de riesgo durante el fin de semana, por lo que Con Edison mantiene sus equipos preparados para responder a las consecuencias que puedan generar el viento y la lluvia.

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