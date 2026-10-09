Rihanna revela que tiene 170 canciones sin publicar

La empresaria y cantante Rihanna ha revelado en una reciente transmisión que tiene al menos 170 canciones sin publicar. Esto lo hizo a través de un evento en el que estaba promocionando el lanzamiento de una nueva colección de su marca de cosméticos Fenty Beauty.

Durante la transmisión se le preguntó directamente sobre cuántas canciones tenía guardadas, considerando que la última vez que sacó un álbum fue en 2016, año en que lanzó “ANTI”, en el que se incluyeron éxitos del pop como “Work” y “Needed Me”.

En los años siguientes, Rihanna sacó algunos sencillos como “BELIEVE IT” con el rapero PartyNextDoor, en el 2020, y también estrenó “Friend Of Mine”, hecha especialmente para la película “Pitufos”, que se lanzó en el 2025.

A la pregunta, la estrella pop respondió haciendo referencia a la mercancía de Fenty. “Si hay 10 productos en un ‘vault’, entonces tengo por lo menos 17 ‘vaults'”, dijo. Esa cuenta da un total de 170 canciones inéditas.

En este tiempo se ha especulado sobre si sacará nueva música o no. Ella misma no ha sido clara sobre el tema, aunque su esposo A$AP Rocky llegó a decir en una entrevista que ella había regresado al estudio: “Ella está en el estudio ahora mismo. Sí, lo dije. Perdón, amor. O sea, está trabajando. Está cocinando, sin bromas. “Maldición, me voy a meter en problemas por esto”, dijo el rapero en el programa “The Jason Lee Show”.

Aunque no ha sacado un álbum ni ha publicado muchas canciones en 10 años, Rihanna ha hecho algunas apariciones que han marcado su “regreso a la música”, pues en estos años tampoco había hecho giras ni presentaciones en vivo.

Su gran regreso lo hizo en el 2023 al protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl. Este año también se presentó en vivo como invitada especial a uno de los conciertos especiales que dio Jay Z este verano en Nueva York.

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