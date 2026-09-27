Rihanna celebró el primer cumpleaños de su hija Rocki con unas tiernas fotos

Rihanna celebró el primer cumpleaños de su hija Rocki Irish Mayers, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky. Rocki Irish cumplió un año el pasado 13 de septiembre, y su madre decidió conmemorar la fecha compartiendo una selección de fotografías y videos personales que recorren distintos momentos de sus primeros doce meses.

La publicación, difundida en Instagram, reúne escenas familiares, momentos cotidianos y algunos detalles de la celebración de cumpleaños. De esta manera, la cantante compartió una parte de su vida personal, algo que suele mantener en lo más privado que puede.

Entre las imágenes de la celebración destaca el atuendo elegido para Rocki: un vestido rosa de tul con lentejuelas, acompañado por unas gafas de sol translúcidas del mismo color. La decoración también siguió una estética similar. Sobre una tarta de varios pisos podía verse una muñeca vestida de manera parecida a la cumpleañera.

Más allá de la fiesta, Rihanna convirtió el carrusel en una especie de álbum recopilatorio de imágenes de momentos especiales del primer año de su hija. Las fotografías y grabaciones muestran escenas domésticas, abrazos y diferentes momentos de juego.

En uno de los videos, Rocki reacciona llorando cuando Rihanna intenta quitarle de las manos un bolso Louis Vuitton Speedy que estaba explorando. La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del carrusel.

Rihanna acompañó el conjunto de imágenes con una frase que resume, desde el humor, la sorpresa y el cariño que le provoca esta nueva experiencia: “¿Quién me dejó tener una hija, hermano?”



Rihanna y A$AP Rocky tienen además dos hijos varones: RZA Athelston y Riot Rose.

Aunque ambos artistas suelen mantener determinados aspectos de su intimidad alejados de la exposición pública, en ocasiones han permitido que sus seguidores conozcan algunos momentos relacionados con sus hijos.

Rihanna ha hablado públicamente sobre lo mucho que disfruta de su vida como madre.. En una entrevista concedida a Interview en 2024, la cantante explicó que convertirse en madre siempre había formado parte de sus aspiraciones personales.

“Lo único que sabía que quería, o que podía imaginar, era la maternidad. No sabía cómo llegaría, pero es la mejor parte de mi vida hasta ahora”, dijo en la conversación.

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