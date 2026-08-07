Aseguran que Rihanna está haciendo nueva música

Durante los últimos 10 años, Rihanna no ha sacado nueva música, pero todo parece indicar que actualmente está preparando un nuevo lanzamiento.

Los rumores sobre la nueva música de Rihanna han existido durante toda la última década; sin embargo, ahora la afirmación se hace gracias a declaraciones que hizo su esposo, A$AP Rocky, durante una entrevista en “The Jason Lee Show”.

El rapero, quien es el padre de los tres hijos de la estrella pop, declaró: “Ella está en el estudio ahora mismo. Sí, lo dije. Perdón, amor. O sea, está trabajando. Está cocinando, sin bromas. Maldición, me voy a meter en problemas por esto”.

El comentario lo hizo luego de que se le hablara sobre las teorías que lo acusan a él de que Rihanna no haya sacado nueva música en los últimos años. Hay que recordar que la última canción publicada por ella fue en el 2025, y fue una canción especial para la película “Pitufos”.

Esta afirmación de A$AP Rocky llega pocas semanas después de que Rihanna sorprendiera a todos al ser una de las invitadas a los conciertos que Jay Z dio en Nueva York. La también empresaria subió al escenario mientras sonaba la introducción de “Run This Town”, la colaboración de Rihanna con Jay-Z y Kanye West que se publicó en el 2009.

Sobre el escenario, declaró ante miles de personas: “Extrañaba estar aquí”.

Además de esta participación en el concierto de Jay-Z, la cantante ha hecho otras apariciones públicas y en el 2023 fue la encargada del show de mediotiempo del Super Bowl LVII.

De estar trabajando en un nuevo álbum, se convertiría en el octavo álbum de estudio de la cantante. El último en publicar fue “ANTI”, en 2016. Antes de eso, publicó “Music of the Sun” (2005) “A Girl like Me” (2006), “Good Girl Gone Bad” (2007), “Rated R” (2009), “Loud” (2010), “Talk That Talk” (2011) y “Unapologetic” (2012).

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