Mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna es declarada apta mentalmente para ir a juicio

La mujer acusada de disparar contra la casa de la cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky fue declarada apta mentalmente para presentarse en un juicio, según determinaron las autoridades de Los Ángeles.

Ivanna Ortiz fue arrestada en marzo de este año y acusada de cargos por intento de asesinato contra la artista, y agresión con arma de fuego semiautomática. Durante su proceso penal, surgieron dudas sobre la capacidad mental de la acusada para enfrentar un juicio, por lo que el proceso fue suspendido temporalmente.

La jueza del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, María Cavalluzzi, reanudó el martes el proceso penal y ordenó la comparecencia de la acusada para el miércoles 30 de septiembre.

El 8 de marzo de este año, Rihanna y su familia se encontraban en su residencia en Beverly Crest cuando la propiedad recibió al menos 20 impactos provenientes de un rifle de asalto y que el tirador usó desde un vehículo en movimiento.

Rihanna y A$AP Rocky se encontraban en una caravana dentro de la propiedad cuando el vehículo y la casa recibieron los impactos de bala. Los artistas salieron del vehículo para verificar que sus tres hijos y el personal de seguridad se encontraban bien tras el atentado. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida en el tiroteo. La policía afirmó que varios disparos impactaron en la caravana, en una terraza y en la parte exterior de una pared de una de las habitaciones de sus hijos.

Ivanna Ortiz fue arrestada poco después del tiroteo mientras conducía su vehículo, dentro del cual se encontraba el rifle. El fiscal adjunto Alexander Bott aseguró anteriormente que Ortiz, que portaba un rifle, munición y una peluca en su vehículo cuando fue detenida, se comportó de forma “extremadamente peligrosa” durante su captura. Bott también aseguró que el ataque puso “en peligro numerosas vidas”, ya que varias personas se encontraban en el interior de la propiedad en ese momento.

Ivanna Ortiz se declaró inocente de todos los cargos y el juez le impuso una fianza de $1,9 millones de dólares. La acusada se enfrenta a una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarada culpable.

Sigue leyendo:

·A$AP Rocky se pronuncia sobre el tiroteo en su casa con Rihanna: “Nos quitó mucha paz y felicidad”

·La sospechosa de disparar contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

·Aseguran que están haciendo reparaciones en la mansión de Rihanna que fue atacada por una mujer

