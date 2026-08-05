Rihanna se luce en los carnavales de Barbados con su traje y sus bailes

Si algo ha caracterizado a Rihanna es su manera de disfrutar la vida en todo momento, y uno de los eventos a los que asiste cada vez que puede son los carnavales de Barbados, su país natal, y recientemente, volvió a brillar en el desfile con un peculiar traje.

La cantante está en Barbados desde hace varios días junto a su esposo, el rapero A$AP Rocky, y dijo presente en el desfile del Grand Kadomeet Day del Crop Over 2026.

Rihanna se roba el show en el desfile

En las redes sociales circularon varios videos de la cantante de 38 años con un característico traje que se mandó a diseñar específicamente para esta ocasión, el cual estaba cubierto con gemas, cristales y plumas de pavo real.

El traje fue diseñado por Lauren Austin, quien trabaja con esta artista desde 2013 y quien afirma que a Rihanna todo le luce por la seguridad con la que se “pone lo que quiera, cuando quiera“.

Rihanna estuvo bailando, disfrutando y compartiendo con todas las personas; mostrándose muy cercana y amable con todos los que querían saludarla o tomarse fotos con ella.

Rihanna es captada “perreando” con su esposo

La cantante de Barbados quiso disfrutar cada momento en el regreso a su país y también fue captada disfrutando en una especie de discoteca junto a su esposo A$AP Rocky.

De hecho, hay una escena donde la artista le baila sensualmente a Rocky, quien le sigue el ritmo y protagonizan el momento más viral de la fiesta; mostrándose su talento también para disfrutar bailando intensamente con su pareja. Después de varios segundos, se separaron y Rihanna optó por reírse tras esa escena. Parte de las imágenes se aprecian en un video compartido por el portal Revista Ronda, el cual había sido publicado en las historias de la propia cantante de 38 años.

Esto ocurrió ante algunos rumores sobre un posible cuarto embarazo de la cantante de 38 años, pero lo cierto es que ninguno de ellos ha confirmado ese rumor y, tras estar disfrutando de estos eventos en los días recientes, todo parece que se quedó simplemente en eso, un rumor.

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