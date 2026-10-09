Vance duda que el Pentágono transmita en directo la ejecución del autor de la masacre de Fort Hood

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, expresó dudas sobre los planes del Pentágono de transmitir en directo la ejecución de Nidal Malik Hasan, condenado por matar a 13 personas en la base militar de Fort Hood en 2009, y afirmó que no vería la transmisión si finalmente se lleva a cabo.

“No sé si eso realmente vaya a suceder”, dijo Vance el viernes a los periodistas, al ser consultado sobre la iniciativa que el Departamento de Defensa confirmó un día antes.

El vicepresidente intentó apartar la atención de la controversia sobre la difusión pública de la ejecución y pidió que no se olviden los crímenes cometidos por Hasan, quien también fue declarado culpable de herir a otras 32 personas durante el tiroteo, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

“Así que, independientemente de la controversia sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que se trata de un hombre que asesinó brutalmente a muchas personas inocentes”, manifestó Vance. Luego agregó que, si la ejecución se transmite en directo, no la verá.

Las declaraciones se produjeron en medio de las críticas a la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de ejecutar a Hasan mediante un pelotón de fusilamiento y de considerar la difusión pública del procedimiento, una medida cuestionada también por representantes de la Iglesia católica.

Trump respaldó el miércoles la ejecución durante un acto político en Texas y afirmó que Hasan “se lo merece”. El viernes, antes de viajar a un evento en Syracuse, Nueva York, el mandatario evitó confirmar si estaba a favor de transmitirla en directo.

“Están decidiendo al respecto”, respondió a los periodistas. No obstante, reiteró su respaldo al fusilamiento como método de ejecución.

“Lo matarán. Lo ejecutarán por fusilamiento”, declaró Trump. “Realmente no me importa cómo muera, con tal de que muera. Y creo que la pena de muerte es una forma muy digna de que muera”, añadió.

La Iglesia católica cuestiona la transmisión

El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, quien condenó la decisión de difundir públicamente la ejecución.

“Con profunda consternación y tristeza me he enterado de la decisión del Departamento de Guerra de transmitir públicamente la ejecución”, señaló Coakley en un comunicado. El religioso calificó la iniciativa como “una promoción bárbara de una cultura de la muerte” y pidió que fuera reconsiderada.

Vance se convirtió al catolicismo, una religión que mantiene una oposición histórica a la pena capital.

El debate también se desarrolla después de que un intento fallido de ejecutar a Christa Pike mediante inyección letal, a finales de septiembre, llevara al gobernador de Tennessee a suspender las ejecuciones en ese estado durante el resto del año.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que las Fuerzas Armadas estadounidenses no han ejecutado a ningún militar mediante fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial. La última ejecución militar se realizó el 13 de abril de 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado.

Hasan fue condenado por la masacre de Fort Hood, ocurrida el 5 de noviembre de 2009 en Texas, cuando abrió fuego contra militares y personal de la base. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos.

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