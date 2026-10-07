Christa Pike se encuentra consciente y hablando tras su ejecución fallida en Tennessee

La reclusa Christa Pike se encuentra consciente y con capacidad para hablar luego de sobrevivir al intento de ejecución el pasado 30 de septiembre en Tennessee, según informaron sus abogados este martes.

Ante este hecho y tras fallar dos procedimientos de pena capital en lo que va de 2026, las autoridades de Tennessee ordenaron la suspensión de todas las ejecuciones programadas para el resto del año.

Mientras tanto, la prisionera permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos, bajo custodia policial y atada a una camilla. Pike recibió dos dosis letales de pentobarbital durante el procedimiento antes de ser trasladada al centro médico.

“Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación”, señalaron sus abogados, Randy Spivey y Kelly Gleason, al citar un reporte sobre su evolución médica.

Pike, sentenciada a la pena máxima en 1996 por el asesinato de la estudiante Colleen Slemmer cometido un año antes, era la primera mujer programada para ser ejecutada en Tennessee en más de dos siglos, informó Deutsche Welle.

Freno a ejecuciones y renuncia de funcionario

En medio de la polémica alrededor de Pike, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió los procedimientos fijados para el resto del año debido a que este representa el segundo fallo en una aplicación de pena capital en la entidad en lo que va de 2026. A raíz de este incidente, el comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, renunció a su cargo el pasado sábado.

Según datos recopilados por la organización Death Penalty Information Center, el estado ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos en 1977. En la actualidad, 42 personas permanecen en el corredor de la muerte dentro del territorio estatal.

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