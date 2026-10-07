Ejecución por fusilamiento para Nidal Hasan será en diciembre en Fort Hood, Texas

La administración Trump programó para el próximo 3 de diciembre la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan en la base militar de Fort Hood, Texas, un exmilitar de alto rango que fue sentenciado por el homicidio de 13 personas y las lesiones provocadas a otras 32 en ese mismo recinto castrense en el año 2009.

El secretario interino del Ejército estadounidense, Adam Telle, señaló el martes la fecha de ejecución de Hasan luego de que el presidente Donald Trump diera luz verde al procedimiento mediante la modalidad de fusilamiento, tras recibir la recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El condenado, quien se desempeñaba como psiquiatra militar con el rango de mayor, recibió la pena capital en 2013 por decisión de un tribunal militar. Fue encontrado culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato, informó EFE.

Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2009, cuando Hasan disparó contra un grupo de soldados en un centro de preparación para misiones en el extranjero.

Último fusilamiento en Estados Unidos

De concretarse la medida, el procedimiento marcará el primer ajusticiamiento realizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961, fecha en la que el soldado John Bennett fue ejecutado por ahorcamiento en Fort Leavenworth, Kansas. Asimismo, constituirá el primer uso de un pelotón de fusilamiento por parte del Ejército de ese país desde 1945.

Sin embargo, el cumplimiento de la fecha fijada está sujeto a posibles apelaciones en el sistema judicial. Hasan mantiene la opción de recurrir ante los tribunales federales civiles mediante un procedimiento de habeas corpus, una vía legal que podría retrasar la ejecución pautada.

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