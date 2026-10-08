Hegseth: el público podrá ver el fusilamiento de Nidal Hasan, autor de tiroteo masivo en 2009

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este jueves que la ejecución del exmayor del Ejército Nidal Hasan, condenado por matar a 13 personas en el ataque de 2009 contra la base de Fort Hood, Texas, será accesible al público.

Hasan será ejecutado el 3 de diciembre a la 1:00 p. m. en Fort Hood mediante un pelotón de fusilamiento integrado por soldados, después de que el presidente Donald Trump aprobara la pena de muerte a recomendación de Hegseth. El Ejército confirmó previamente la fecha y el lugar de la ejecución.

“Va a recibir un pelotón de fusilamiento de soldados. Como debería ser. Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo. Que sea público”, afirmó Hegseth en declaraciones a medios locales.

El secretario justificó la decisión al señalar que el público debe comprender que este tipo de acciones tienen “consecuencias graves”.

El Pentágono confirmó posteriormente que la ejecución será retransmitida en directo, aunque todavía no ha explicado públicamente cómo se realizará la transmisión ni qué condiciones tendrá el acceso.

Hegseth no precisó cómo será la ejecución

Aunque Hegseth utilizó el término “pública”, no ofreció detalles sobre el mecanismo mediante el cual podrá ser presenciada. Tampoco explicó cuántos soldados integrarán el pelotón ni cómo serán seleccionados.

El secretario sí indicó que el procedimiento tendrá lugar en Fort Hood y consideró lógico que Hasan sea ejecutado en la misma instalación donde ocurrió el ataque.

Hasan abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 contra militares en la base. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos. Hasan, que era psiquiatra del Ejército, fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato.

Preguntado sobre una posible última petición del condenado o sobre si Hasan había tenido algún contacto con Trump, Hegseth respondió: “No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”.

Una ejecución sin precedentes en décadas

Si se lleva a cabo en la fecha prevista, la ejecución de Hasan será la primera de un miembro del Ejército estadounidense desde 1961 y la primera ejecución militar mediante fusilamiento desde 1945.

El caso de Hasan había recorrido durante años el sistema de justicia militar. En 2025, la Corte Suprema rechazó revisar su condena, y el presidente Trump aprobó finalmente la pena de muerte el pasado 2 de octubre.

La ejecución está prevista para realizarse en Fort Hood, donde Hasan perpetró el ataque que puso fin a la vida de 13 personas y dejó heridas a otras 32.

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