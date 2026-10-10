Mullin acusa a Mamdani de incitar la hostilidad contra ICE tras tiroteo en Nueva York: “Sus palabras son peligrosas”

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, acusó este viernes al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de utilizar “palabras peligrosas” que podrían generar hostilidad contra los agentes federales, después de que uno de ellos hiriera de bala a un hombre dominicano durante un operativo migratorio en Manhattan.

Mullin cuestionó las declaraciones de Mamdani, quien tras el tiroteo del jueves en Marble Hill exigió el fin de las operaciones de migración de la administración de Donald Trump en la ciudad y calificó de inaceptable la actuación de los agentes.

“Sus palabras son peligrosas e incitan a la hostilidad. No ayuda”, afirmó Mullin durante una rueda de prensa en la que defendió el procedimiento de los agentes y criticó las políticas de las llamadas ciudades santuario.

El funcionario federal señaló a Nueva York y sostuvo que la falta de cooperación con las autoridades migratorias representa un riesgo para la seguridad pública. “Cuando existen ciudades santuario y políticos santuario, se pone en peligro la seguridad pública”, afirmó.

El enfrentamiento se produjo un día después de que un agente de Inmigración y Control de Aduanas disparara contra Oscar Belgal, de 28 años, durante un intento de arresto en Marble Hill. Belgal estaba dentro de un automóvil con su hijo de cinco años, quien resultó ileso.

El hombre recibió un disparo en el cuello y fue trasladado a un hospital.

Mullin sostuvo que los agentes desconocían que el menor se encontraba dentro del vehículo cuando abrieron fuego. La versión federal indica que Belgal se negó a salir del automóvil y aceleró, golpeando vehículos de ICE y dirigiéndose hacia los agentes.

El secretario también defendió que los agentes tenían motivos para intentar detener a Belgal y mencionó sus antecedentes judiciales. Las autoridades federales lo relacionan con un tiroteo ocurrido en Manhattan en julio de 2025 en el que resultó herido un agente de Aduanas y Protección Fronteriza fuera de servicio.

Mamdani, por su parte, afirmó que los agentes rodearon el vehículo con armas desenfundadas. También señaló que vestían chalecos de construcción y llevaban el rostro cubierto, por lo que no era evidente para los presentes que se trataba de agentes de ICE.

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