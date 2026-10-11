Kim Kardashian se muestra cariñosa con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Singapur

Kim Kardashian acompañó a su pareja, Lewis Hamilton, durante el Gran Premio de Singapur, celebrado el domingo 11 de octubre, donde ambos compartieron una muestra pública de afecto antes de que el piloto británico saliera a competir con Ferrari.

La fundadora de Skims estuvo presente durante varias jornadas en el circuito urbano de Marina Bay y fue fotografiada mientras recorría el paddock, conversaba con otras personalidades y se acercaba a Hamilton para desearle suerte antes de la carrera. El piloto, siete veces campeón mundial, respondió con un beso en la mejilla, en un momento que concentró la atención de fotógrafos y medios de entretenimiento.

La aparición reforzó la visibilidad de una relación que comenzó a generar titulares a principios de 2026. Desde entonces, Kardashian y Hamilton han compartido distintas apariciones públicas, aunque la empresaria suele reservar los detalles de su vida sentimental.

El domingo apareció con un vestido largo de satén en tono rosa pastel, decorado con un estampado floral en azul, rosa y rojo. El atuendo contrastó con el estilismo que llevó el sábado 10 de octubre, cuando acudió al circuito con una creación de la firma Alaïa. Se trataba de un vestido ajustado en rosa claro, con cuello halter, una silueta inspirada en un leotardo y una falda larga de tejido transparente incorporada al diseño.

Para esa segunda aparición, Kardashian también eligió accesorios en tonos coordinados, entre ellos un bolso Hermès Mini Kelly rosa y gafas oscuras. La combinación de prendas en una misma gama cromática convirtió sus looks en uno de los focos de atención fuera de la pista.

Los primeros reportes que vincularon sentimentalmente a Kardashian y Hamilton aparecieron en febrero de 2026, después de que ambos fueran relacionados con un encuentro en París. En los meses siguientes, sus apariciones conjuntas alimentaron el interés por el romance.

En junio, Kardashian asistió al Gran Premio de Mónaco para apoyar al piloto de Ferrari. También se han conocido imágenes de viajes compartidos y de momentos junto a familiares de la empresaria. En agosto, ella publicó en Instagram fotografías de unas vacaciones tropicales en las que aparecían Hamilton y algunos miembros de su familia.

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