Kim Kardashian recibe 1 euro por el robo que sufrió en París en 2016

Kim Kardashian recibirá 1 euro como indemnización por el asalto que sufrió en París en 2016. La cifra fue la misma que la empresaria había solicitado ante el tribunal francés, que emitió su decisión sobre las reclamaciones civiles derivadas del caso.

El monto contrasta con las cantidades establecidas para otras personas afectadas por el delito.

Según el abogado Mohand Ouidja, el tribunal concedió 109,516 euros ($126,472) a un exempleado de recepción del Hôtel de Pourtalès, mientras que el establecimiento recibirá 50,000 euros ($57,741).

La decisión llegó después de años de proceso

Kardashian se encontraba alojada en el hotel cuando un grupo de delincuentes la convirtió en su objetivo el 2 de octubre de 2016, durante la Semana de la Moda de París. Dos de ellos, vestidos como policías, entraron por la fuerza en su suite, la ataron con bridas y cinta adhesiva y escaparon con joyas valoradas en más de $6 millones.

Entre las piezas sustraídas estaba un anillo de diamantes que la celebridad había llevado esa misma noche a un desfile de Givenchy.

Por su edad, varios de los implicados fueron apodados en Francia como “les papys braqueurs”, expresión que puede traducirse como los ladrones abuelos. Seis de los acusados tenían entre 60 y 79 años cuando fueron juzgados por robo a mano armada, secuestro, asociación delictiva y otros cargos.

El año pasado, ocho personas fueron declaradas culpables por su participación en el delito. Debido al tiempo que ya habían pasado en prisión preventiva, ninguno regresó a la cárcel y tampoco presentaron una apelación contra el veredicto.

Kardashian destaca el significado de la indemnización

El exempleado del hotel había solicitado 550,000 euros ($634,868) por daños e intereses y aseguró haber quedado traumatizado por lo ocurrido. Su abogado, Mohand Ouidja, calificó la decisión favorablemente y leyó en voz alta a The Associated Press las resoluciones escritas del tribunal relacionadas con Kardashian y los demás afectados.

La empresaria y su estilista, Simone Harouche, quien también estuvo presente durante el asalto, agradecieron al sistema judicial francés mediante un comunicado conjunto enviado a AP. Sobre el significado de la decisión, señalaron: “La experiencia fue profundamente traumática y sus consecuencias aún perduran. La decisión de hoy no tiene que ver con la indemnización, sino con la rendición de cuentas y el reconocimiento”.

En el mismo mensaje agregaron: “Agradecemos al tribunal y a todos los que nos apoyaron durante todo este proceso, y esperamos ahora poder seguir adelante y continuar sanando”.

Tras la condena de los responsables, Kardashian ya había expresado su agradecimiento a las autoridades. En aquella ocasión aseguró estar “profundamente agradecida a las autoridades francesas por procurar que se hiciera justicia en este caso”.

También describió las consecuencias que el asalto tuvo en su vida: “El delito fue la experiencia más aterradora de mi vida y dejó un impacto duradero en mí y en mi familia”. Y añadió: “Aunque nunca olvidaré lo sucedido, creo en el poder del crecimiento y la rendición de cuentas, y rezo por la sanación de todos. Sigo comprometida con la defensa de la justicia y la promoción de un sistema jurídico justo”.

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