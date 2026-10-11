Markwayne Mullin respalda la transmisión en directo de la ejecución de Nidal Hasan pese a las críticas

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, defendió este domingo la decisión del Pentágono de transmitir en directo la ejecución de Nidal Hasan, el exmayor del Ejército condenado por matar a 13 personas y herir a más de 30 en el ataque de 2009 contra la base de Fort Hood, en Texas.

Durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS, Mullin afirmó que la transmisión busca dejar claro que Estados Unidos responderá ante quienes ataquen al país.

“Creo que la gente debe entender que, si atacan a Estados Unidos, iremos tras ustedes y nos aseguraremos de que el castigo sea proporcional al delito”, dijo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la semana pasada que el Pentágono planea transmitir la ejecución, prevista para el 3 de diciembre. Será la primera ejecución militar en Estados Unidos desde 1961.

La decisión generó críticas incluso entre miembros del Partido Republicano. La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, pidió al Pentágono que revoque lo que calificó como una “horrible decisión”.

“Esto lo esperaría de terroristas y dictadores, pero no aquí en Estados Unidos”, escribió Murkowski en X. La legisladora sostuvo que transmitir la ejecución podría darle a Hasan una notoriedad que, en su opinión, no merece.

Mullin, no obstante, respaldó el plan y señaló que nadie está obligado a observar la transmisión. También dijo que no siente “ninguna compasión” por Hasan y que no le da “la menor importancia a la forma en que muere este hombre”.

“Mi trabajo como secretario de Seguridad Nacional es proteger la patria, y eso es lo que hacemos”, afirmó.

Vance también cuestionó la transmisión

Las declaraciones de Mullin se producen después de que el vicepresidente J.D. Vance pusiera en duda el viernes que el Pentágono finalmente lleve adelante la transmisión.

Vance calificó a Hasan como responsable del “peor atentado terrorista en suelo estadounidense después del 11-S” y recordó que el ataque contra Fort Hood dejó 13 muertos y más de 30 heridos.

Sea cual sea la controversia sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que se trata de un hombre que asesinó brutalmente a muchas personas inocentes”, dijo Vance. No obstante, añadió que él no observaría la transmisión si finalmente se realiza.

El presidente Donald Trump también se refirió el sábado a la controversia. Dijo que existen dos posiciones sobre la posibilidad de transmitir la ejecución y afirmó que, en última instancia, será él quien tome la decisión.

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