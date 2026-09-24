Nueva lotería de vivienda en Queens ofrece 62 apartamentos desde $1,077 y hasta 3 habitaciones
La convocatoria de NYC Housing Connect incluye viviendas de hasta tres dormitorios en Far Rockaway para hogares con ingresos desde $41,760 al año
Una nueva oportunidad de vivienda asequible se abrió en Queens. La ciudad de Nueva York lanzó una lotería para 62 apartamentos en Far Rockaway, con rentas que comienzan en $1,077 al mes y opciones de uno, dos y tres dormitorios.
Las viviendas forman parte de Dix Avenue Apartments, un conjunto de cinco edificios ubicado sobre Dix Avenue, en Far Rockaway. La convocatoria está dirigida a hogares que ganan entre 40% y 60% del Ingreso Medio del Área (AMI), con ingresos anuales elegibles que van aproximadamente de $41,760 a $126,240, dependiendo del tamaño de la familia y del apartamento solicitado.
Cuánto cuestan los apartamentos de la nueva lotería de Queens
La convocatoria incluye 62 unidades: un estudio, 31 apartamentos de una habitación, 20 de dos habitaciones y 10 de tres habitaciones.
Los precios e ingresos requeridos varían según el nivel de AMI:
- 1 habitación desde $1,077 al mes: para hogares con ingresos desde $41,760.
- 2 habitaciones desde $1,281: ingresos desde $50,126.
- 3 habitaciones desde $1,470: ingresos desde $57,978.
- También hay unidades destinadas al 50% y 60% del AMI, con rentas que llegan hasta $2,312 al mes para algunos apartamentos de tres habitaciones.
En el caso de las viviendas de una habitación, por ejemplo, existen diferentes niveles: $1,077, $1,380 y $1,684 mensuales, según los ingresos del hogar.
Puedes ver: Lotería de vivienda en NY ofrece apartamentos de hasta 3 habitaciones: cómo aplicar
Quiénes pueden aplicar
La lotería contempla hogares de una a siete personas, pero cada tipo de vivienda tiene sus propios requisitos. Una de las opciones más económicas son los dos apartamentos de una habitación a $1,077 mensuales. Están reservados para hogares de una a tres personas con ingresos anuales de entre $41,760 y $61,080.
Para una vivienda de dos habitaciones a $1,281, los ingresos admitidos van de $50,126 a $73,280, dependiendo del número de integrantes del hogar.
En tanto, la opción de tres habitaciones más económica cuesta $1,470 al mes y admite hogares de tres a siete personas con ingresos comprendidos entre $57,978 y $84,160.
Los solicitantes deben revisar cuidadosamente la tabla correspondiente a su cantidad de integrantes e ingresos antes de presentar la solicitud.
Puedes ver: Qué hacer si te discriminan al buscar vivienda en Nueva York: tus derechos y cómo denunciar
Qué ofrecen los Dix Avenue Apartments
El complejo se encuentra en Far Rockaway, Queens, y cuenta con ascensores, áreas exteriores, parque infantil, espacios de estacionamiento asignados y administrador residente.
Los apartamentos disponen de electrodomésticos de bajo consumo e intercomunicadores. La calefacción y el agua caliente están incluidos en la renta, mientras que los residentes deben pagar electricidad y gas para cocinar.
El complejo también se encuentra cerca del transporte público, incluidas la línea A del subway y varias rutas de autobús.
Cómo solicitar uno de los apartamentos
La solicitud es gratuita y debe realizarse a través del portal oficial NYC Housing Connect. Para participar es necesario crear una cuenta, completar los datos del hogar y seleccionar la convocatoria de Dix Avenue Apartments.
La fecha límite para presentar la solicitud online o enviarla por correo es el 15 de octubre de 2026.
La ciudad advierte que cumplir con los límites de ingresos no garantiza obtener una vivienda: los apartamentos se adjudican mediante el sistema de lotería y posteriormente se verifica que cada candidato cumpla con todos los requisitos del programa.
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