Nueva lotería de vivienda en Queens ofrece 62 apartamentos desde $1,077 y hasta 3 habitaciones

Una nueva oportunidad de vivienda asequible se abrió en Queens. La ciudad de Nueva York lanzó una lotería para 62 apartamentos en Far Rockaway, con rentas que comienzan en $1,077 al mes y opciones de uno, dos y tres dormitorios.

Las viviendas forman parte de Dix Avenue Apartments, un conjunto de cinco edificios ubicado sobre Dix Avenue, en Far Rockaway. La convocatoria está dirigida a hogares que ganan entre 40% y 60% del Ingreso Medio del Área (AMI), con ingresos anuales elegibles que van aproximadamente de $41,760 a $126,240, dependiendo del tamaño de la familia y del apartamento solicitado.

Cuánto cuestan los apartamentos de la nueva lotería de Queens

La convocatoria incluye 62 unidades: un estudio, 31 apartamentos de una habitación, 20 de dos habitaciones y 10 de tres habitaciones.

Los precios e ingresos requeridos varían según el nivel de AMI:

1 habitación desde $1,077 al mes: para hogares con ingresos desde $41,760.

para hogares con ingresos desde $41,760. 2 habitaciones desde $1,281: ingresos desde $50,126.

ingresos desde $50,126. 3 habitaciones desde $1,470: ingresos desde $57,978.

ingresos desde $57,978. También hay unidades destinadas al 50% y 60% del AMI, con rentas que llegan hasta $2,312 al mes para algunos apartamentos de tres habitaciones.

En el caso de las viviendas de una habitación, por ejemplo, existen diferentes niveles: $1,077, $1,380 y $1,684 mensuales, según los ingresos del hogar.

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Quiénes pueden aplicar

La lotería contempla hogares de una a siete personas, pero cada tipo de vivienda tiene sus propios requisitos. Una de las opciones más económicas son los dos apartamentos de una habitación a $1,077 mensuales. Están reservados para hogares de una a tres personas con ingresos anuales de entre $41,760 y $61,080.

Para una vivienda de dos habitaciones a $1,281, los ingresos admitidos van de $50,126 a $73,280, dependiendo del número de integrantes del hogar.

En tanto, la opción de tres habitaciones más económica cuesta $1,470 al mes y admite hogares de tres a siete personas con ingresos comprendidos entre $57,978 y $84,160.

Los solicitantes deben revisar cuidadosamente la tabla correspondiente a su cantidad de integrantes e ingresos antes de presentar la solicitud.

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Qué ofrecen los Dix Avenue Apartments

El complejo se encuentra en Far Rockaway, Queens, y cuenta con ascensores, áreas exteriores, parque infantil, espacios de estacionamiento asignados y administrador residente.

Los apartamentos disponen de electrodomésticos de bajo consumo e intercomunicadores. La calefacción y el agua caliente están incluidos en la renta, mientras que los residentes deben pagar electricidad y gas para cocinar.

El complejo también se encuentra cerca del transporte público, incluidas la línea A del subway y varias rutas de autobús.

Cómo solicitar uno de los apartamentos

La solicitud es gratuita y debe realizarse a través del portal oficial NYC Housing Connect. Para participar es necesario crear una cuenta, completar los datos del hogar y seleccionar la convocatoria de Dix Avenue Apartments.

La fecha límite para presentar la solicitud online o enviarla por correo es el 15 de octubre de 2026.

La ciudad advierte que cumplir con los límites de ingresos no garantiza obtener una vivienda: los apartamentos se adjudican mediante el sistema de lotería y posteriormente se verifica que cada candidato cumpla con todos los requisitos del programa.

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