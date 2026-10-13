Qué es un nódulo pulmonar, la lesión por la que operaron al Papa León XIV

El Papa León XIV fue operado este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma para extirpar un nódulo pulmonar que había sido detectado recientemente durante controles médicos.

Según informó el Vaticano, el nódulo estaba “bien localizado” y había sido identificado en una etapa muy temprana. La cirugía fue realizada por el equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora y concluyó según lo previsto.

Por ahora, el Vaticano no ha informado si el nódulo es benigno o maligno. Esa distinción suele establecerse mediante el análisis del tejido retirado durante la intervención.

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Qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña área de tejido más denso que aparece dentro del pulmón. En los estudios por imágenes puede observarse como una pequeña mancha redondeada. La American Cancer Society define generalmente como nódulo pulmonar una lesión de hasta 3 centímetros.

Su aparición no significa automáticamente cáncer. Mayo Clinic señala que la mayoría de los nódulos pulmonares no son cancerosos y que con frecuencia corresponden a cicatrices producidas por infecciones pulmonares anteriores. También pueden relacionarse con procesos inflamatorios u otras enfermedades.

Cómo se detecta un nódulo pulmonar

Muchas personas no saben que tienen uno porque los nódulos pulmonares generalmente no provocan síntomas. Suelen descubrirse durante:

Una radiografía de tórax.

Una tomografía computarizada.

Una tomografía de baja dosis realizada como prueba de detección de cáncer de pulmón.

Un estudio solicitado por otro motivo.

En el caso de León XIV, el propio pontífice explicó que la lesión fue encontrada durante revisiones médicas recientes.

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¿Un nódulo pulmonar puede ser cáncer?

Sí, pero la mayoría no lo son. El riesgo depende de distintos factores, entre ellos el tamaño, la forma, si el nódulo crece con el tiempo, su ubicación y los antecedentes de la persona.

Los médicos suelen prestar más atención a los nódulos grandes o a aquellos que cambian entre una tomografía y otra. El tabaquismo y la exposición al radón son algunos de los factores asociados con mayor riesgo de cáncer pulmonar, aunque un nódulo puede aparecer también en personas sin esos antecedentes.

Qué estudios pueden hacerse después

Cuando aparece un nódulo pequeño con características poco preocupantes, el médico puede optar por controlarlo con nuevas tomografías para comprobar si cambia. Si es más grande, crece o presenta características sospechosas, pueden solicitarse estudios adicionales como una tomografía PET o una biopsia.

La biopsia permite analizar una muestra del tejido y determinar si hay células cancerosas, una infección, tejido cicatricial u otra causa. En algunas situaciones, como ocurrió con el Papa, los médicos pueden recomendar directamente la extirpación quirúrgica.

Qué se sabe hasta ahora sobre la salud de León XIV

León XIV, de 71 años, anunció el domingo 11 de octubre que los médicos habían detectado un nódulo “circunscrito al pulmón”, “en una fase muy inicial” y “bien localizado”. Explicó que aceptó someterse a la operación siguiendo la recomendación de sus médicos.

La intervención se realizó este martes en el Gemelli y el Vaticano informó posteriormente que había concluido con éxito. Está previsto que el pontífice permanezca hospitalizado aproximadamente una semana y sus compromisos públicos fueron suspendidos durante la recuperación.

El dato clave, sin embargo, todavía falta: el resultado del análisis del nódulo, que permitirá conocer con precisión su naturaleza.

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