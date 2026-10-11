Trump afirma que Ucrania y Rusia acordaron un alto al fuego en sus infraestructuras energéticas

El presidente Donald Trump anunció este domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

“Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!”, escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

Sin embargo, la publicación no añade más detalles al respecto sobre este comunicado. La Casa Blanca tampoco ha detallado si Trump ha hablado por teléfono con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, antes de realizar el anuncio.

Effective immediately, there is an ENERGY CEASEFIRE in the War between Russia and Ukraine. Both parties have agreed. Do not break it! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP



( TS: Oct 11 2026, 10:16 AM ET )?????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/iVuboh7NrA — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 11, 2026

Polémica reciente entre Trump y Zelenski

El mensaje llega un día después de que el presidente estadounidense arremetiera contra Zelenski por autorizar los repetidos ataques ucranianos de las últimas semanas sobre refinerías rusas y asegurara que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Los bombarderos de Kiev contra estas instalaciones han contribuido a una mayor escalada de los precios del diésel, ya de por sí afectados por el choque de oferta provocado por la guerra de Irán, debido al peso que Rusia tiene en las exportaciones globales de este combustible.

El encarecimiento de los hidrocarburos es uno de los temas que más preocupan actualmente en la Casa Blanca ante la impopularidad de Trump y el Partido Republicano a menos de un mes de que se celebren unas legislativas en las que la formación conservadora se arriesga a perder su exigua mayoría en las dos Cámaras del Congreso.

Es por ello que el viernes el presidente estadounidense anunció que Washington autorizará las operaciones rusas con diésel -sancionadas desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022- hasta abril para controlar la subida global de precios, una decisión criticada por el propio Zelenski.

“Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías'”, aseguró el sábado Trump sobre Zelenski, al que acusó de estar creando “un problema mundial” que afecta a agricultores y ganaderos estadounidenses, y también de no haber aceptado un acuerdo con Moscú en repetidas ocasiones para poner fin a la guerra.

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