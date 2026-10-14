4 errores al comer huevo que perjudican tu salud (y cómo corregirlos según un cardiólogo)

Desde un desayuno saciante hasta ser ingrediente de un postre, la versatilidad del huevo lo hace un alimento clave para la dieta diaria en la actualidad. Sin embargo, hay que tomar ciertas precauciones para que este superalimento no se convierta en un peligro para tu salud. Un médico explica cómo comerlos, la cantidad segura y lo que debes hacer.

El cardiólogo Nicolás Veller, coautor del libro El Poder de los Alimentos, explica que la mayoría de los adultos mayores comete todos los días errores al comer huevos que ocasionan arterias inflamadas, colesterol alto, mayor riesgo de infarto, entre otros.

1. El riesgo oculto en el plato: comer la yema líquida o poco cocida

Cocinar la yema a más de 75 °C es indispensable para eliminar la salmonela y asegurar la absorción de sus proteínas. Crédito: Shutterstock

Si eres fanático del huevo frito con la yema blanda o el huevo hervido con el centro líquido, debes saber que este es uno de los errores más peligrosos que hay, ya que tiene las condiciones perfectas para que se desarrolle una bacteria muy común en el huevo llamada salmonela.

Veller advierte que comer la yema del huevo líquida puede causar una infección de salmonelosis a nivel intestinal que puede pasar a la sangre y a todo el cuerpo. Los síntomas de esta infección son: diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos e incluso internaciones y estados graves de salud son sus consecuencias.

¿Cómo evitar la salmonelosis por consumo de huevos?

Para evitar consumir bacterias, la temperatura de cocción es clave, ya que la salmonela y otras bacterias mueren a temperaturas altas. Al cocinar los huevos a más de 75 °C y lograr que la yema no quede líquida, evitarás la infección.

También se pueden evitar al comprar huevos pasteurizados, pero gran parte de los huevos en Latinoamérica no lo están y es difícil saberlo.

Un dato clave es que más del 50 % de las proteínas del huevo no pueden absorberse si no está bien cocido. Para que las absorbas, las proteínas deben pasar por un proceso llamado desnaturalización, que ocurre al cocinar. Si los comes líquidos, no solo te expones a bacterias, sino que desperdicias gran parte de sus nutrientes.

¿Cómo el huevo crudo afecta la absorción de proteínas?

El huevo tiene una proteína (avidina) que se une a la biotina (vitamina B7) e impide su absorción. Al calentar y cocinar el huevo como corresponde, la avidina se destruye y los nutrientes quedan disponibles.

Más allá de la costumbre de comer cuatro o cinco huevos crudos para ganar masa muscular, el experto aclara que esta no es la forma correcta.

2. El mito del colesterol: por qué tirar la yema es un grave error

Cocinar huevos a menos de 180°C previene la oxidación del colesterol y protege tu salud cardiovascular sin añadir calorías vacías. Crédito: Shutterstock

Un error frecuente al comer huevos es descartar la yema por temor a un aumento del colesterol en sangre.

Veller cita que estudios científicos han demostrado que, en la mayoría de las personas, el colesterol dietario de la yema no aumenta significativamente el colesterol malo (LDL) en sangre. Es un error tirarla, porque en la yema se concentra la mayor parte de la vitamina D (clave para los huesos), colina, luteína y zeaxantina (para la visión), además de proteínas y hasta el 80-90 % de minerales como el calcio.

El cardiólogo sostiene que el huevo ayuda a mejorar el perfil lipídico y contiene grasas buenas y antioxidantes. También recuerda que el colesterol no es malo de por sí, sino cuando está en un cuerpo inflamado.

Por ejemplo, un huevo contiene entre 150 y 200 mg de colesterol (casi todo en la yema), pero al ingresar por el sistema digestivo no es el responsable directo de que este suba en sangre: es el hígado el que regula la producción interna.

3. La trampa del acompañamiento: combinaciones que provocan inflamación

Para Veller, el problema del aumento del colesterol no se centra en el huevo, sino con qué lo acompañamos y los malos hábitos en el desayuno.

Explica que un buen desayuno debe aportar: proteínas de alta calidad, grasas buenas, fibra, minerales y antioxidantes. El huevo aporta casi todo esto, excepto fibra.

Por esta razón, se debe combinar estratégicamente. Por ejemplo: 1 a 3 huevos cocinados adecuadamente, junto a grasas saludables (como aguacate/palta, aceite de oliva o frutos secos) y fibra (un plato de frutas, avena o pan 100 % integral).

¿Qué bebidas elegir para acompañar?

Opta por té verde, té negro, café, agua con limón, golden milk o jugos verdes sin filtrar para conservar la fibra. Preferiblemente, no combinarlo con tocino ni ultraprocesados.

4. Riesgo en el sartén: cocinar con aceites de mala calidad

Evita el uso de aceites refinados y prefiere grasas estables como el AOVE. Crédito: Shutterstock

Uno de los errores más frecuentes a la hora de preparar huevos es cocinarlos con aceites vegetales refinados o de semillas (girasol, soya, maíz, canola); estos se queman fácilmente a altas temperaturas.

La razón es contundente: el humo que desprenden genera compuestos inflamatorios que se impregnan en el huevo, dañando tu salud digestiva y cardiovascular.

¿Cuáles son las grasas y técnicas adecuadas para cocinarlo?

Si deseas saltearlo, utiliza una capa fina de aceite de oliva virgen o aceite de aguacate virgen a fuego moderado.

o a fuego moderado. Nota: Los aceites extra virgen son excelentes remedios naturales, pero es mejor usarlos en frío porque se queman más rápido.

Los aceites extra virgen son excelentes remedios naturales, pero es mejor usarlos en frío porque se queman más rápido. Evita la manteca de cerdo, la mantequilla en exceso y la fritura profunda .

. Las mejores formas de prepararlo son: hervido (11 a 12 minutos) o escalfado (en agua caliente sin aceite).

El veredicto de la ciencia

Los expertos como Veller hacen énfasis en que un solo alimento no es responsable de alguna condición, ya que todo suma. Sin embargo, tener conocimiento de cómo los alimentos se comportan dentro de nuestros cuerpos y cómo factores como la cocción afectan la salud, son claves a la hora de tomar decisiones.

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