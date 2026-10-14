Cargos de homicidio para un adolescente tras el tiroteo fatal de un niño en Queens

Un adolescente fue acusado de asesinato por su implicación en el tiroteo de un niño en los apartamentos Ocean Bay en Arverne, Queens, en septiembre pasado.

De acuerdo con una fuente de la policía, el joven de 17 años se entregó al escuadrón de investigadores de la comisaría 101 de Far Rockaway a las 11:30 de la mañana, donde fue procesado por caso de asesinato y posesión de armas por disparar a Malakai Adams, de 14 años, el 21 de septiembre.

Adams conducía un scooter detrás de los apartamentos Ocean Bay, ubicados en 51-24 Beach Channel Dr., poco después de las 3:30 de la tarde, cuando el sujeto de 17 años se le acercó y trató de robarle. El niño se resistió y, en medio del forcejeo, el adolescente sacó una pistola y disparó, hiriendo a Adams en la parte baja de la espalda, indicó la policía.

Posteriormente, el pistolero se subió al scooter de Adams y se fugó hacia el este por la avenida Norton, informó qns.com.

Los paramédicos llevaron inmediatamente al menor de 14 años al Centro Médico Infantil Cohen, donde fue declarado muerto.

La comparecencia del adolescente, de 17 años, ante el Tribunal Penal de Queens está pendiente.

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