Alarma en Queens tras un violento tiroteo y un ataque fatal que movilizan al NYPD

El martes en la noche se produjo una gran presencia policial en el parque Rufus King y sus alrededores después de dos hechos violentos recientes, entre ellos la paliza mortal a un hombre de 53 años y el tiroteo donde resultó herido un adolescente.

El incremento de las patrullas se registró poco después de que un menor de 14 años recibiera un impacto de bala en la pierna cerca del parque a última hora de la tarde del domingo y, el martes en la mañana, un hombre fue brutalmente golpeado en las cercanías de una de las entradas del parque en la Avenida 89 y la Calle 153, informó la policía.

Miguel Sánchez, quien conoce a la víctima apaleada hasta la muerte el martes, describió al hombre como una persona conocida en el vecindario.

“Antes solía beber con los demás. Pero lo golpearon porque les dio la gana, sin motivo alguno. Lo golpearon sin razón. Es triste, ¿sabes?”, expresó Sánchez.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dijo que el hombre de 53 años fue llevado a un hospital después de quejarse de dolores en el pecho y posteriormente fue declarado muerto.

El médico forense de la ciudad determinará la causa de muerte, pero el caso está siendo investigado como homicidio. Hasta el momento no se han dado a conocer arrestos sobre este caso.

El parque Rufus King fue objeto de una remodelación de $1.7 millones de dólares en 2008, que incluyó mejoras en el campo de césped artificial. Los vecinos aseguraron que mantener la seguridad en el parque sigue siendo fundamental debido a su función como sitio de encuentro para las familias, informó ABC 7 NY.

“Es muy importante mantener la seguridad porque, como dije antes, aquí se reúnen muchas familias y pasan el tiempo juntas. Por eso es tan importante que haya policías presentes”, manifestó Trini Joseph.

El martes en la noche, el NYPD mantuvo una presencia visible dentro y alrededor del parque, incluyendo vehículos policiales identificados, oficiales a pie y agentes en un vehículo sin distintivos específicos.

No obstante, varios visitantes del parque explicaron que el aumento de patrullas debería ir de la mano con medidas de control en la zona.

“He visto a algunas personas bebiendo ahora mismo con todos esos policías ahí. Y no están haciendo nada, siguen haciéndolo. Así que no creo que la sola presencia policial sirva de nada. Deberían tomar medidas y hacer cumplir las leyes en los parques”, apuntó Imran Kahn.

Los residentes esperan que el parque siga siendo un lugar seguro de esparcimiento para las familias mientras las autoridades siguen tras las pesquisas de los incidentes ocurridos recientemente.

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