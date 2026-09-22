Violencia armada en Queens deja un adolescente de 14 años muerto

Un joven menor de edad recibió un impacto de bala mortal en un complejo de apartamentos en Queens, informaron las autoridades.

El hecho tuvo lugar en 51-24 Beach Channel Drive, en los apartamentos Ocean Bay, en la sección Edgemere, poco después de las 3:30 de la tarde.

Cuando los oficiales de la policía se apersonaron en la escena, hallaron a la víctima, de 14 años, con una herida de bala en la espalda.

El adolescente baleado fue identificado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) como Malakai Adams; fue llevado al Centro Médico Infantil Cohen en estado crítico y posteriormente fue declarado muerto, indicaron los funcionarios.

Adams iba a jugar baloncesto con un amigo cuando fue disparado por la espalda, informó ABC 7 NY.

De acuerdo con las fuentes del NYPD, el tiroteo tuvo lugar por un intento de robo de motocicleta de la víctima. No se sabe con claridad si Adams era el dueño de la moto, pero la tenía con él al momento del tiroteo.

Los oficiales acordonaron la zona de la escena del crimen mientras los investigadores buscaban evidencias que llevaran a algún sospechoso.

Los vecinos del área no tuvieron otra opcion que vivir ese moemento de terror.

“Da mucho miedo. Da miedo por todos los demás niños de aquí. Yo también tengo hermanos. Es una locura”, expresó un residente.

“Un grupo de jóvenes presenció el tiroteo y me dijeron que había tres personas en patinetes con máscaras negras y sudaderas con capucha negras. Quiero decirle al alcalde que esto tiene que parar”, declaró la residente Theresa Racine.

No se han producido arrestos del posible responsable de la muerte del adolescente y las pesquisas siguen en curso.

Este joven podría ser el duodécimo adolescente que muere a causa de la violencia armada en la Gran Manzana en lo que va de 2026, dicen informes policiales recopilados por el medio Gothamist.

Si bien en la ciudad de Nueva York se han estado registrando mínimos históricos en tiroteos y homicidios este año, la violencia entre adolescentes sigue en aumento como porcentaje del total de crímenes violentos, y tanto las víctimas como los responsables de sus muertes son menores de 18 años, llegando a porcentajes más altos desde que se empezó el seguimiento en 2018, declararon las autoridades.

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