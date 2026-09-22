Arrestan a los presuntos responsables de la muerte de dos adolescentes en El Bronx

Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestaron y acusaron a dos sospechosos por su implicación en relación con dos balaceras mortales que tuvieron lugar en agosto en El Bronx.

El lunes en la tarde, los oficiales detuvieron a un adolescente de 16 años por su vinculación con la muerte de John Nunez, también de la misma edad, sucedida el 10 de agosto. Se le acusó de asesinato, homicidio involuntario y posesión de armas.

Joseph Kenny, jefe de detectives del NYPD, declaró en una rueda de prensa anterior que Nunez recibió un tiro accidental de un amigo que manipulaba un arma sin percatarse de que estaba cargada.

“Estaban jugando con un arma de fuego. A nuestra [víctima] le preguntaron: ‘¿Hay una bala en la cabeza?’ Es decir, ¿hay una bala en la recámara? La [víctima] respondió que no”, había dicho Kenny. “El agresor… apuntó con el arma a la [víctima] y apretó el gatillo. Había una bala en la recámara, y accidentalmente le disparó en la cabeza“.

En un principio, Kenny indicó que las autoridades estaban en la búsqueda del sospechoso menor de edad, quien probablemente había escapado del estado. Los funcionarios del NYPD señalaron que fue arrestado el lunes frente a la comisaría de El Bronx, que es parte de la jurisdicción de donde sucedió el tiroteo fatal.

La policía de Nueva York no ha hecho público el nombre del acusado porque es menor de edad, informó Gothamist.

Asimismo, a inicios de esta semana, los oficiales arrestaron a Billy Pérez, de 48 años, y lo acusaron de asesinato, homicidio involuntario y posesión ilegal de armas por el tiroteo mortal en el que perdió la vida Werling Méndez, de 18 años, el 23 de agosto.

Los funcionarios de la ciudad habían informado que la balacera en la que murió Méndez sucedió después de una serie de robos a mano armada en una concentración de coches en Eastchester. Un hombre de 22 años fue baleado en el pecho y una joven de 20 años en el pie, pero los dos fueron llevados en condición estable al hospital.

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