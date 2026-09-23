Despliegan amplio operativo policial tras el trágico asesinato de un menor en Rockaway

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está tras la búsqueda de un sospechoso encapuchado que asesinó a balazos a un adolescente de 14 años de Rockaway el lunes antes de robarle su patinete y fugarse del lugar de los hechos.

Las autoridades publicaron una foto de la persona buscada por el homicidio de Malakai Adams en un complejo residencial en Beach Channel Drive el lunes cerca de las 3:30 de la tarde. De acuerdo con los testigos, el menor estaba cerca de la cancha de baloncesto de los apartamentos Ocean Bay cuando vio al tirador cuando se dio la vuelta para escapar de su trágico destino.

El NYPD confirmó esta versión de los hechos y añadió que el sospechoso posteriormente tomó el vehículo de dos ruedas de la víctima y se dirigió hacia el este por Norton Avenue.

?WANTED FOR A HOMICIDE: The New York City Police Department is asking for the public's assistance in identifying the individual depicted in the attached media, wanted in connection with a homicide that occurred within the confines of the 101 Precinct. Details are as follows:? pic.twitter.com/XFrgpYCRHS — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 22, 2026

Ni los oficiales ni los vecinos del complejo dijeron saber por qué Adams fue disparado mortalmente. La policía señaló que seguían investigando el asesinato el martes en la tarde.

Adams vivía a menos de 800 metros en Beach 5th Place. Su hermana, que presenció lo ocurrido y que prefirió dar a conocer su nombre por ser menor de edad, expresó que lo que más le gustaba a su hermano era estar rodeado de sus seres queridos.

“Como su madre, no puedo expresar con palabras el dolor de perder a mi hijo. A los 14 años, tenía toda la vida por delante: sueños que perseguir, metas que alcanzar y muchísimos recuerdos que deberíamos haber tenido la oportunidad de crear juntos”, escribió Alexis Credle, la madre de Adams, en una página de GoFundMe creada en memoria de su hijo.

“En cambio, ahora me enfrento a algo que ninguna madre debería tener que hacer: prepararme para darle sepultura a mi hijo”.

Un residente, Jose Checo, manifestó que, aunque la seguridad en el complejo ha mejorado en los últimos 20 años, la violencia tiene lugar de manera ocasional en la zona.

Adams es al menos el decimosexto adolescente que muere por la violencia armada en la ciudad de Nueva York en lo que va de 2026, de acuerdo con los informes recopilados por Gothamist.

Si bien las balaceras han bajado en un 50% en el distrito 101, que abarca los barrios de Far Rockaway y Bayswater, este año se registraron dos asesinatos más en el mencionado distrito en comparación con el año 2025, según los datos de NYPD. El total, incluyendo la muerte de Adams, asciende a seis.

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