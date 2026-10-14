EE.UU. multa a Bank of America con $1,200 millones por fallas en controles contra el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a Bank of America una multa de $1,200 millones por fallas en sus controles para detectar y reportar operaciones sospechosas. La sanción, anunciada el martes 13 de octubre de 2026, está relacionada con más de $5,000 millones en transacciones que el banco no reportó oportunamente a las autoridades.

Se trata de un caso emblemático en el sector financiero estadounidense porque pone bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia del segundo banco más grande del país frente a posibles operaciones vinculadas con fraude y otros delitos financieros.

Cabe aclarar que esta sanción no implica pérdidas de depósitos ni cargos directos para los clientes. Sin embargo, el caso evidencia deficiencias en los controles bancarios y las consecuencias financieras y regulatorias que pueden enfrentar las instituciones cuando incumplen sus obligaciones de supervisión. Bank of America informó que atenderá las medidas correspondientes y reforzará los controles señalados por las autoridades.

La multa castiga fallas que se remontan a varios años

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) determinó que Bank of America violó deliberadamente la Ley de Secreto Bancario al no mantener un programa antilavado adecuado, no revisar correctamente cuentas corresponsales extranjeras y no presentar a tiempo reportes de actividad sospechosa.

“Cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones contra el lavado de dinero y las sanciones, las consecuencias se extienden mucho más allá de sus propias paredes”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Por ello, el funcionario sostuvo que las fallas expusieron al sistema financiero estadounidense a riesgos importantes de financiamiento ilícito.

Más de $1,000 millones de las transacciones no reportadas estaban relacionados con riesgos prioritarios, incluidas posibles redes chinas de lavado de dinero, fraude y operaciones comerciales vinculadas con la frontera suroeste de Estados Unidos.

El desglose de la multa contra Bank of America

La estructura del castigo puede provocar confusión. FinCEN fijó una multa de $1,200 millones, dentro de la cual se acreditan los $750 millones impuestos por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC); por tanto, ambas cantidades no deben sumarse.

Por separado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros acordó un pago de $11.6 millones por 475 aparentes violaciones de sanciones relacionadas con Rusia, Irán, Bielorrusia, Myanmar, Somalia, narcóticos y terrorismo global. En total, el Tesoro anunció acciones por más de $1,210 millones.

Sin embargo, destaca que la sanción de $750 millones es la mayor en la historia de la OCC. El organismo señaló que el banco no corrigió deficiencias relevantes pese a una orden de cese y desistimiento emitida en diciembre de 2024.

El banco ignoró señales internas sobre controles laxos

Según el Tesoro, Bank of America dejó acumular operaciones sospechosas durante periodos prolongados y dependió excesivamente de alertas de autoridades u otras instituciones, en lugar de activar sus propios controles. El regulador sostuvo que esa conducta equivalió a trasladar a una autoridad parte de su obligación de detectar y reportar movimientos inusuales.

La OCC también encontró que el banco sabía desde hacía años que posibles operaciones sospechosas no llegaban a sus investigadores. Además, parte del personal responsable carecía de capacitación y experiencia suficientes, mientras las auditorías internas no identificaron problemas que después detectaron los examinadores.

“El programa de cumplimiento continúa reflejando fallas generalizadas en los controles internos”, afirmó el contralor de la Moneda, Jonathan V. Gould, quien calificó de “inaceptable” la respuesta del banco.

La sanción reduce las ganancias del banco

Bank of America reconoció que el cargo de $1,200 millones no es deducible de impuestos. La multa redujo en aproximadamente 17 centavos por acción sus resultados del tercer trimestre, periodo en el que la institución reportó una ganancia neta de $6,900 millones, 17% menos que un año antes.

“El cumplimiento contra los delitos financieros es un asunto serio y somos responsables de hacerlo correctamente”, sostuvo Bank of America. La institución agregó que ha invertido miles de millones de dólares en tecnología y asignado a miles de empleados para corregir las deficiencias.

No obstante, el banco deberá trabajar con un tercero independiente para revisar operaciones que pudieron pasar inadvertidas. También tendrá que someter sus sistemas de monitoreo, diligencia sobre clientes, cuentas corresponsales y gestión de datos a evaluaciones externas.

Las implicaciones de esta sanción para los clientes de Bank of America

La resolución no implica cierres generales de cuentas, pérdidas de depósitos ni pagos para clientes de Nueva York, Nueva Jersey o el resto del país. Tampoco impuso un límite al crecimiento de activos del banco, una restricción regulatoria utilizada en otros casos.

Si eres cliente, no necesitas retirar dinero por esta sanción, pero sí es recomendable revisar periódicamente tus estados de cuenta, así como activar alertas de movimientos y reportar de inmediato cualquier operación que no reconozcas. Los depósitos elegibles continúan cubiertos por la FDIC hasta $250,000 por depositante, banco asegurado y categoría de titularidad.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la multa contra Bank of America por fallar en sus controles para prevenir el lavado de dinero

¿Por qué multaron a Bank of America?

Los reguladores concluyeron que el banco mantuvo controles antilavado deficientes y reportó tarde más de $5,000 millones en transacciones sospechosas.

¿La multa total es de $1,950 millones?

No. Los $750 millones de la OCC están incluidos dentro de la sanción de $1,200 millones de FinCEN. Existe además un acuerdo separado de $11.6 millones por presuntas violaciones de sanciones.

¿La sanción afecta el dinero de los clientes?

Los reguladores no anunciaron pérdidas de depósitos ni cargos para los titulares de cuentas. La medida está dirigida contra el banco y exige correcciones en sus controles internos.

¿Los clientes recibirán una compensación?

No se anunció ningún programa de reembolso. La resolución se concentra en sanciones regulatorias, revisión de operaciones pasadas y fortalecimiento del sistema de cumplimiento.

¿Qué dijo Bank of America sobre las sanciones?

Sí. Como parte del acuerdo con FinCEN, el banco admitió que violó deliberadamente la Ley de Secreto Bancario y que incumplió requisitos de monitoreo, diligencia y reporte.

Conclusión

La revisión independiente podría descubrir más operaciones que debieron reportarse y aumentar los costos de cumplimiento de Bank of America. Para sus clientes, el efecto inmediato no es una pérdida de fondos, sino la advertencia clara de vigilar cada movimiento y responder con rapidez si el banco solicita verificar identidad, origen de fondos o actividad inusual como parte del endurecimiento de sus controles.

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