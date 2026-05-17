Bank of America acuerda pagar $2.25 millones tras demanda por cargos excesivos en cajeros automáticos

Miles de clientes de Bank of America podrían recibir dinero como parte de un acuerdo millonario relacionado con supuestos cargos excesivos aplicados en cajeros automáticos ubicados dentro de tiendas 7-Eleven en Estados Unidos.

La demanda colectiva fue presentada en 2019 ante una corte federal del sur de California y acusó al banco de cobrar tarifas duplicadas por consultas de saldo realizadas en cajeros automáticos operados por FCTI, Inc.

Según los demandantes, algunos usuarios recibieron más de un cargo ‘fuera de red’ durante una misma visita al cajero, aun cuando solo hicieron una consulta de saldo.

¿Quiénes podrían recibir dinero?

El acuerdo cubre a clientes de Bank of America que tenían cuentas de cheques y usaron cajeros automáticos de FCTI dentro de tiendas 7-Eleven entre el 1 de mayo de 2018 y el 16 de noviembre de 2021.

Sin embargo, no podrán participar quienes ya hayan recibido compensación por un acuerdo previo relacionado con el caso “Weiss vs. FCTI”, resuelto en 2024.

De acuerdo con el sitio oficial del acuerdo, Bank of America aceptó resolver el caso por $2.25 millones para evitar continuar con el litigio y un posible juicio, aunque negó haber cometido alguna irregularidad.

Los clientes actuales no necesitan hacer nada

Los clientes actuales del banco que hayan recibido una notificación por correo electrónico o postal no tendrán que presentar ningún formulario para recibir el pago, ya que la compensación sería enviada automáticamente si el acuerdo recibe aprobación final.

En cambio, antiguos clientes sí deberán presentar un reclamo antes del 29 de julio para poder obtener parte del fondo del acuerdo.

La audiencia final para que la corte apruebe el acuerdo está programada para el 21 de agosto de 2026.

Aún no se sabe cuánto recibirá cada persona

El monto exacto que recibirá cada cliente todavía no ha sido determinado. El dinero será repartido en partes iguales entre todos los integrantes elegibles de la demanda colectiva.

Documentos judiciales señalan que el número de personas afectadas es tan grande que no se especificó una cifra exacta de posibles beneficiarios.

Las personas que quieran excluirse del acuerdo o presentar objeciones deberán hacerlo antes del 7 de julio.

Cómo verificar si calificas

Las personas que no estén seguras de si forman parte del acuerdo pueden consultar información adicional a través del sitio oficial del caso o llamar al número 833-447-8321.

La demanda se suma a otros casos recientes relacionados con cargos bancarios y tarifas en cajeros automáticos, un tema que ha generado creciente atención entre consumidores y autoridades regulatorias en Estados Unidos.

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