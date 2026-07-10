El 10% más rico gasta casi tanto en lujos como el 70% restante de EE.UU.

Salir a cenar, comprar ropa, ir al cine o darse un gusto en vacaciones se está convirtiendo en un lujo para millones de familias en Estados Unidos. Mientras que el 10% de los hogares con mayores ingresos gasta en este tipo de consumos casi lo mismo que el 70% restante combinado, según un análisis del Bank of America Institute publicado el 6 de julio de 2026.

Aunque el estudio clasifica estos desembolsos como ‘gastos no esenciales’, la categoría incluye actividades cotidianas como entretenimiento, restaurantes, viajes, ropa y otras compras que muchas familias han tenido que recortar para enfrentar el aumento del costo de vida.

Para los hogares hispanos, esa diferencia es cada vez más evidente. El ingreso anual medio fue de $70,950, según los datos más recientes de la Oficina del Censo, una cifra que obliga a priorizar la mayor parte de su presupuesto a vivienda, alimentos, gasolina y servicios básicos, por lo que les resta poco dinero para esos gastos que antes formaban parte de la lista cotidiana.

La brecha que el salario no puede cruzar

Del otro lado del espectro, Mark Zandi, economista en jefe de Moody’s Analytics, advirtió en enero de 2026 que los consumidores del 10% más alto gastaron el equivalente a más del 45% de todo el gasto en Estados Unidos, la concentración más alta registrada desde 1989. Esta tendencia, conocida como ‘economía en forma de K’, refleja la nueva arquitectura del consumo en EE.UU., de acuerdo con el experto.

Esta tendencia, donde los ricos van hacia arriba y el resto hacia abajo, fue más evidente durante la pandemia, pero los datos de 2025 y 2026 muestran que, lejos de equilibrarse, se ha profundizado.

Según datos de la Reserva Federal citados por Moody’s, el gasto del 10% más alto creció un 62% entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2025. El de todos los demás grupos creció alrededor de 3%.

Esa diferencia refleja los activos que tiene cada segmento: crece para los que tienen más, disminuye para el resto. La riqueza real del 1% de los hogares más ricos creció más de 25% desde 2023, impulsada por el alza del mercado bursátil y los bienes raíces. Para los hogares del 40% medio, la ganancia fue menor al 10%.

Para los hispanos, que tienen una riqueza media de solo $36,100, menos del 20% de la riqueza media de un hogar blanco, esa brecha se traduce en menor capacidad de gasto.

Lo que compran los ricos vs. lo que recortan todos los demás

El análisis del Bank of America es contundente: el 10% más rico de la población no solo gasta más en total, sino que el dinero se destina a artículos discrecionales: viajes, restaurantes, entretenimiento, lujos. Su gasto casi iguala al del 70% restante.

Estos son algunos contrastes que ejemplifican esta tendencia: las aerolíneas reportan cabinas de primera clase llenas y los hoteles de lujo tienen listas de espera, mientras que las cadenas de comida rápida compiten agresivamente por ofrecer menús de $5 para atraer a consumidores que ya no alcanzan el mismo nivel de consumo que en 2019.

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York confirmó en abril de 2026 que el crecimiento del gasto minorista real entre hogares de alto ingreso fue de 7% acumulado desde 2023 (más de $125,000 al año). Por su parte, los de ingreso bajo crecieron apenas 1% (menos de $40,000).

¿Por qué esta desigualdad afecta especialmente a los hogares hispanos?

Los hogares latinos en EE.UU. se concentran en su mayoría en los segmentos medio y bajo de la distribución de ingresos, con una media de $70,950 en 2024. Si bien esta cantidad es superior a la de hace cinco años, todavía está muy por debajo del umbral de los hogares de alto consumo y, para hacer el pago de sus servicios básicos, normalmente recorta los gastos no esenciales.

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad económica, alcanzó en 2025 niveles que no se veían en 60 años, según un reporte del U.S. Bank Wealth Management.

Por eso en los reportes, una familia hispana de ingreso medio no está en el grupo que impulsa la economía con viajes y lujos. En cambio, aparece en el grupo que redujo salidas a restaurantes, pospuso vacaciones y dejó de comprar ropa nueva para cubrir la renta y los alimentos. Es decir, la desigualdad no está estabilizándose: está acelerando.

Lo que se puede hacer para enfrentar el costo de vida desde el presupuesto familiar

Frente a una economía que favorece a quienes ya tienen activos, las familias hispanas pueden tomar medidas concretas para proteger su posición:

Construir activos, no solo ingresos : abrir una cuenta de inversión de bajo costo, como un IRA o una cuenta en fondos índice, es la palanca que más diferencia hace a largo plazo, según el Banco de la Reserva Federal de Mineápolis

: abrir una cuenta de inversión de bajo costo, como un IRA o una cuenta en fondos índice, es la palanca que más diferencia hace a largo plazo, según el Banco de la Reserva Federal de Mineápolis Usar uniones de crédito en lugar de bancos tradicionales : ofrecen tasas menores en préstamos y mejores rendimientos en cuentas de ahorro

: ofrecen tasas menores en préstamos y mejores rendimientos en cuentas de ahorro Acceder a programas de ayuda de vivienda antes de que se reduzcan: la ley ‘One Big Beautiful Bill’ del presidente Donald Trump establece recortar programas sociales que podrían afectar el acceso a subsidios de renta y asistencia alimentaria.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los niveles de gasto de las familias estadounidenses

¿Qué es la ‘economía en forma de K’ y cómo me afecta?

Es un modelo donde los hogares de alto ingreso ven su economía mejorar, mientras los de ingreso medio y bajo se estancan o retroceden. Esta brecha es la más pronunciada desde 2020.

¿Cuánto gana en promedio un hogar hispano en EE.UU.?

Según la Oficina del Censo de EE.UU., el ingreso medio del hogar hispano fue de $70,950 en 2024, un aumento de 4.3% respecto a 2019. Pero es insuficiente para acceder al nivel del 10% más rico.

¿Por qué el 10% más rico gasta más en no esenciales?

Porque su riqueza proviene principalmente de activos (acciones y bienes raíces) que han aumentado de valor sin necesidad de trabajar más horas. Los hogares de menor ingreso dependen casi exclusivamente de su salario, que no ha crecido al mismo ritmo en los últimos seis años.

¿La desigualdad económica en EE.UU. seguirá creciendo?

Los economistas apuntan a que sí, especialmente si se aprueban recortes a programas como Medicaid y asistencia alimentaria.

¿Qué pueden hacer los hispanos para acortar esa brecha?

Construir patrimonio mediante cuentas de ahorro, inversión en fondos índice o propiedad de vivienda. La brecha entre grupos se amplía cuando unos acumulan activos y otros no.

Conclusión

Los datos del Bank of America y de Moody’s describen el mercado en el que compra, trabaja y ahorra la comunidad hispana en Estados Unidos.

Si el motor del consumo son los hogares con más de $250,000 de ingreso anual, los sectores de la economía donde se encuentra la mayoría de las familias hispanas seguirán enfrentando presión para reducir calidad o subir precios para sobrevivir, al tiempo que reducen gastos adicionales como comida rápida, ropa accesible, transporte público, servicios básicos.

La pregunta es si el gobierno implementará políticas para reducir esta distancia o, como temen varios economistas, la convertirán en permanente.

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