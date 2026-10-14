Inflación anual sube a 3.7% y encarece de nuevo gasolina, vuelos y crédito

La inflación de Estados Unidos aceleró en septiembre, presionando de nuevo el bolsillo de millones. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó este 14 de octubre de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que aumentó 3.7% anual, frente al 3.4% de agosto, alejándose nuevamente del objetivo de la Reserva Federal (Fed) de 2%.

Mientras que los precios avanzaron 0.6% en un solo mes, su mayor aumento mensual desde abril, impulsados principalmente por la gasolina, los boletos de avión y otros gastos. Este comportamiento prolonga el encarecimiento del costo de vida y complica el entorno de la Fed para recortar las tasas de interés, afectando las condiciones de quienes buscan nuevos créditos.

La presión en los precios no se limitó a la energía. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 2.6% interanual, frente al 2.4% de agosto, y avanzó 0.3% mensual. Estos datos confirman que persisten las presiones sobre los precios más allá de la gasolina y se extiende a distintos bienes y servicios más allá de la energía.

La gasolina mantiene el impacto en el bolsillo

La gasolina subió 9.1% en un mes y explicó más de la mitad del aumento mensual del índice general. En términos anuales, su precio acumuló un incremento de 34.2%, mientras todo el rubro de energía aumentó 20.4%, según la BLS.

El informe oficial fue directo con este impacto: “El índice de gasolina subió 9.1% en septiembre, representando más de la mitad del aumento mensual de todos los artículos”, indicó el BLS. Además, este incremento no se da solo en el surtidor: un combustible más caro también eleva costos de transporte y distribución de mercancías que se reflejan en el precio de alimentos y otros productos.

En Nueva York, la gasolina regular promedió $4.448 por galón este 14 de octubre; en el área metropolitana de Nueva York rondó $4.533. En Nueva Jersey, el promedio fue de $4.29. Con estos incrementos, llenar un tanque de 15 galones cuesta aproximadamente $19 más que hace un año en Nueva Jersey.

Vivienda, vuelos y ropa también presionan

La vivienda aumentó 0.4% en septiembre y 3.2% en los últimos 12 meses. Los boletos de avión subieron 1.2% mensual y 22.4% anual, mientras la ropa avanzó 0.3% durante el mes; por eso, incluso quienes manejan distancias cortas pueden sentir incrementos en la renta, los viajes y las compras de temporada.

Hubo un alivio parcial en el supermercado: los alimentos para consumir en casa bajaron 0.1% mensual, aunque todavía cuestan 1.8% más que hace un año. Sin embargo, comer fuera continuó encareciéndose, con un aumento anual de 3.5%.

La Fed puede encarecer el costo del crédito

La inflación persistente aumenta la posibilidad de que las tasas permanezcan elevadas o incluso vuelvan a subir. La Reserva Federal ya elevó en septiembre su tasa de referencia a un rango de 3.75% a 4%, medida que puede trasladarse gradualmente a tarjetas de crédito, préstamos de auto y algunas hipotecas.

“El hecho simple es que la inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo”, afirmó el presidente de la Fed, Kevin Warsh, en su conferencia de prensa del 16 de septiembre. El banco central se reunirá el 27 y 28 de octubre y, aunque los expertos en Wall Street esperaban una pausa, los funcionarios contemplaban otro aumento antes de terminar 2026.

La inflación puede impactar en las elecciones

La inflación de septiembre es la última lectura de precios antes de las elecciones de mitad de mandato y coloca nuevamente el costo de vida en el centro del proceso. Una encuesta de AP-NORC realizada del 24 al 28 de septiembre encontró que solo 17% aprobaba el manejo del costo de vida por parte del presidente Donald Trump y 65% atribuía los precios elevados principalmente a sus políticas.

Si bien el estudio no afirma que la inflación determine por sí sola el voto, sí muestra que gasolina y alimentos siguen siendo preocupaciones concretas para cerca de la mitad de los adultos.

Cómo proteger tu presupuesto ahora con la inflación elevada

El reporte del BLS no implica que todos los precios subieron 3.7% ni que cada hogar experimentó el mismo impacto. Revisa primero los rubros que más pesan en tu presupuesto y actúa donde el aumento haya sido mayor.

Compara gasolina antes de llenar el tanque y agrupa recorridos si conduces

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la inflación de septiembre de 2026 en EE.UU.

¿De cuánto fue la inflación en septiembre de 2026?

El IPC aumentó 0.6% frente a agosto y 3.7% respecto de septiembre de 2025. La tasa anual superó tanto el 3.4% de agosto como el 3.6% previsto por economistas.

¿Qué provocó el mayor aumento de precios?

La gasolina fue el principal motor: subió 9.1% mensual y explicó más de la mitad del avance general. También aumentaron vivienda, vuelos, ropa, educación y vehículos usados.

¿Bajaron los precios de los alimentos?

Los alimentos en general no cambiaron durante septiembre. La comida en casa bajó 0.1% mensual, pero comer fuera aumentó 0.2% y acumula 3.5% en un año.

¿La Fed subirá otra vez las tasas en octubre?

No está decidido. La inflación más alta refuerza la posibilidad de otra subida, pero la decisión dependerá de nuevos datos y de la reunión del 27 y 28 de octubre.

¿La inflación afecta igual a Nueva York y Nueva Jersey?

No necesariamente. El 3.7% es un promedio nacional; tu impacto depende de vivienda, transporte y consumo. La gasolina rondaba $4.448 en Nueva York y $4.29 en Nueva Jersey este 14 de octubre.

Conclusión

Si los incrementos en el precio de la energía continúan filtrándose hacia transporte, alimentos y servicios, el alivio en el presupuesto familiar puede tardar más en concretarse y la Fed tendrá menos espacio para abaratar el crédito.

Antes de asumir una deuda nueva o renovar un gasto importante, te conviene comparar tasas y calcular el costo total, no solo la mensualidad; el próximo informe del IPC se publicará el 10 de noviembre de 2026.

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