El ingreso de los hogares en EE.UU. llega a $87,460 al año, pero apenas crece 2.5% respecto a 2019

El ingreso de los hogares estadounidenses alcanzó $87,460 en 2025, su nivel más alto registrado, informó la Oficina del Censo este martes 15 de septiembre de 2026. Sin embargo, el aumento acumulado desde 2019 fue mucho más lento que en el periodo prepandemia.

El ingreso mediano real subió 2.6% frente a 2024, desde $85,210, y quedó ligeramente por encima de los $85,320 registrados en 2019. Sin embargo, en el periodo de 2013 a 2019, el ingreso mediano aumentó 19%.

Este dato pone en perspectiva cuánto del crecimiento de los ingresos de los hogares se traduce realmente en mayor capacidad de compra. Por ello, aunque la cifra de 2025 representa un máximo, el avance acumulado desde 2019 ha sido limitado frente al incremento de algunos de los principales gastos familiares y representó una mejora limitada de su poder adquisitivo.

El récord refleja seis años lentos en el crecimiento del ingreso

El ingreso mediano es el punto que divide a los hogares entre quienes reciben más o menos. Los $87,460 están expresados en dólares de 2025 y ajustados por inflación, por lo que el aumento refleja una mejora real del poder adquisitivo, no solo cheques con cifras más grandes.

“El ingreso de los hogares en 2025 fue el más alto registrado desde 1967”, de acuerdo con el informe elaborado por Melissa Kollar y Zach Scherer. Sin embargo, el aumento real acumulado desde 2019 fue de solo unos $2,140, muy lejos del ritmo observado antes de la crisis sanitaria.

Ese es el dato más relevante detrás de la cifra récord.

Después de impuestos, cambia la cifra

El hogar mediano conservó $76,060 después de impuestos y créditos en 2025, frente a $73,760 en 2024, un aumento de 3.1%. Pero ese resultado permaneció por debajo de las cifras reportadas en 2020 y 2021, cuando los pagos de estímulo y otros créditos por la pandemia elevaron los recursos disponibles.

En términos prácticos, la diferencia entre ambas medianas fue de $11,400, aunque no representa la carga fiscal de un hogar específico. No representa una factura individual ni aplica igual a cada familia, pero sí confirma por qué un récord nacional puede no representar un alivio en la cuenta bancaria mensual promedio.

La mejora no llegó igual

Entre 2024 y 2025, el ingreso mediano aumentó 3% en hogares blancos, 2.9% en blancos no hispanos y 4.8% en hogares negros. Para hogares hispanos y asiáticos, el Censo no encontró un cambio estadísticamente significativo, dato relevante para una comunidad latina que no necesariamente recibió el mismo alivio que sugiere el promedio nacional.

La desigualdad también persiste: los hogares con mayores ingresos aumentaron sus ganancias 1.7%, mientras que los de menores ingresos prácticamente no mejoraron. Kristin Seefeldt, profesora asociada de trabajo social y política pública en la Universidad de Michigan, señaló que “los ingresos más altos aumentan, mientras los más bajos permanecen estancados”, en traducción del inglés.

El 10% con mayores ingresos llegó a aproximadamente $261,300

El 10% con menores ingresos quedó apenas por encima de $20,000

En 2025, el grupo de mayor ingreso recibió 13.06 veces el ingreso del grupo más vulnerable

Mujeres reducen la brecha por ingreso

Entre quienes trabajaron tiempo completo durante todo el año, los ingresos medianos de las mujeres aumentaron 3.2%, mientras los de los hombres no cambiaron de forma significativa, según el Censo. La relación salarial femenina frente a la masculina subió de 80.6% en 2024 a 83.9% en 2025.

Eso equivale a casi 84 centavos por cada dólar ganado por un hombre en esa medición. Si bien este avance reduce la brecha, no la elimina; para los hogares que dependen principalmente del salario de una mujer, esa diferencia todavía puede traducirse en menor capacidad de ahorro y jubilación.

La pobreza baja pero lentamente

La tasa oficial de pobreza descendió medio punto, hasta 10.2%, y 34.5 millones de personas permanecieron bajo el umbral. Para una familia de cuatro integrantes, el límite promedio oficial fue de $32,970; entre los hispanos, la tasa cayó a un mínimo histórico de 13.9%.

Amanda Nothaft, directora de datos y análisis de Poverty Solutions de la Universidad de Michigan, afirmó que “las cifras de pobreza se ven bastante bien, especialmente la infantil”. No obstante, advirtió que los datos de 2025 todavía no reflejan plenamente recortes de beneficios que comenzaron a aplicarse en 2026.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el récord en ingreso anual de los hogares en EE.UU.

¿Cuál fue el ingreso mediano de los hogares en 2025?

Fue de $87,460 antes de impuestos, ajustado por inflación, pero no es una cifra fija para cada familia estadounidense.

¿Cuánto creció el ingreso desde 2019?

Aumentó cerca de 2.5% en términos reales, de $85,320 en 2019 a $87,460 en 2025. El avance fue pequeño frente al 19% registrado durante los seis años anteriores.

¿Cuánto quedó después de impuestos?

El ingreso mediano después de impuestos y créditos fue de $76,060, 3.1% más que en 2024. Aun así, no superó los niveles alcanzados con ayudas extraordinarias en 2020 y 2021.

¿Subieron los ingresos de los hogares hispanos?

El Censo indicó que no hubo un cambio estadísticamente significativo entre 2024 y 2025. Eso significa que la variación medida no fue suficientemente clara para descartar que obedeciera al margen de error.

¿Qué puede hacer una familia ante este panorama?

Puede calcular su ingreso disponible real, revisar los créditos fiscales elegibles, renegociar servicios recurrentes y destinar los aumentos salariales. El récord nacional importa menos que la evolución de su presupuesto, ahorro y obligaciones.

Conclusión

Si los hogares de menores ingresos siguen estancados mientras se reducen o restringen beneficios como Medicaid, la asistencia alimentaria y otros apoyos, el máximo de 2025 podría quedar como un alivio breve, no como el inicio de una recuperación ampliamente compartida en el bolsillo de las familias estadounidenses.

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