Fed sube tasas a 4%: tarjetas y préstamos variables costarán más

La Reserva Federal (Fed) elevó este miércoles 16 de septiembre su tasa de interés en 0.25 puntos porcentuales, hasta un rango de 3.75%-4.00%, en el primer incremento en tres años. La decisión unánime del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) busca contener una inflación que sigue elevada y las presiones derivadas del aumento de los precios de la energía, que han complicado el camino del banco central para devolver la inflación a su meta de 2%.

El Comité afirmó que “la inflación se mantiene elevada” y sostuvo que las medidas adoptadas contribuirán a un retorno más oportuno a su objetivo. La Reserva Federal también señaló que la actividad económica mantiene un ritmo sólido, pese a la incertidumbre vinculada en parte con la situación geopolítica.

Esta decisión puede encarecer el costo de las tarjetas, líneas de crédito y otros préstamos con tasa variable (hipotecas, créditos personales o préstamos automotrices), aunque también favorecería el rendimiento de algunas cuentas de ahorro de alto rendimiento.

La inflación al consumidor subió 0.4% en agosto y acumuló un aumento anual de 3.4%, la misma tasa registrada en julio, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). La gasolina encareció 3.9% durante agosto y acumula un incremento de 27.4% en 12 meses. Sin embargo, es una presión que la Fed no puede reducir de forma inmediata con una tasa más alta.

Para evitar un efecto negativo en tus finanzas, puedes adoptar estrategias sencillas para controlar tus deudas con interés variable, como evitar nuevas compras difíciles de liquidar y comparar cuentas de ahorro.

De lo contrario, una deuda variable de $5,000 podría generar unos $12.50 adicionales en intereses al año, si el banco traslada íntegramente el alza de 0.25 puntos porcentuales a esa deuda y el saldo se mantiene durante un año.

El consenso de analistas anticipaba un aumento de 0.25 puntos

Una encuesta de Reuters realizada después del último informe de inflación mostró que 86 de 101 economistas esperaban un incremento de un cuarto de punto. Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley y UBS también adoptaron esa previsión.

El cambio de expectativas fue rápido. Hace unos días, 65 de 93 economistas consultados por Reuters anticipaban que la Fed mantendría su tasa sin cambios. El factor determinante fue la inflación.

En julio, la Fed indicó que “la inflación permanece elevada en relación con el objetivo de 2% del Comité”. Tres integrantes votaron entonces por aumentar la tasa, una señal de que ya existía un principio de consenso interno para endurecer la política monetaria.

Empleo sólido reduce el margen de espera

La economía añadió 162,000 puestos de trabajo en agosto, por encima del promedio mensual de 31,000 de los 12 meses anteriores. El desempleo se mantuvo en 4.1% y los salarios por hora aumentaron 3.1% anual, según datos oficiales.

“El empleo total no agrícola aumentó en 162,000 puestos en agosto y la tasa de desempleo permaneció sin cambios en 4.1%”, indicó la BLS.

Un mercado laboral resistente ofrece a la Fed más espacio para combatir la inflación. Sin embargo, mantener tasas elevadas por más tiempo también puede frenar contrataciones y aumentar el costo de financiamiento para empresas y hogares.

Warsh hace frente a una decisión clave

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, advirtió en Jackson Hole que actuaría si la inflación no avanzaba con suficiente claridad hacia la meta oficial. “Debemos tener confianza en que la inflación subyacente avanza hacia nuestro objetivo, claramente y a suficiente velocidad. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer”, afirmó.

La decisión también puede aumentar la tensión con el presidente Donald Trump, quien tiene meses exigiendo reducciones en las tasas.

El impacto llegará primero al crédito variable

Las tarjetas suelen reaccionar rápidamente porque muchas tasas se calculan con base en la tasa preferencial bancaria. El interés promedio de las tarjetas estaba en 19.56% el 9 de septiembre, por lo que mantener saldos pendientes seguiría siendo costoso aun sin un aumento.

Tarjetas y líneas variables: pueden encarecerse rápidamente

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la reunión de la Fed del 16 de septiembre

¿Cuál fue la decisión de la Fed?

Aumentar las tasas en 0.25 puntos porcentuales, hasta un rango de 3.75%-4.00%, el primer incremento en tres años.

¿Subirán inmediatamente las tarjetas?

No necesariamente ese mismo día. Las cuentas con interés variable pueden ajustarse durante los ciclos de facturación posteriores, según las condiciones del contrato.

¿Qué puede hacer una persona endeudada?

Conviene priorizar saldos con interés variable, evitar nuevas compras financiadas y revisar cuidadosamente comisiones y plazos antes de aceptar una transferencia de saldo.

Conclusión

Las nuevas proyecciones de la Fed apuntan a un incremento adicional de tasas antes de que termine 2026. La mediana de las estimaciones ubica la tasa de fondos federales en 4.1% al cierre del año, por encima del rango aprobado este miércoles.

Para los hogares con deuda de tasa variable, la advertencia es concreta: si el banco central cumple esa previsión, conservar saldos elevados en tarjetas o líneas de crédito podría resultar todavía más caro en los próximos meses. La prioridad será reducir deuda cara antes de que otro aumento se refleje en los estados de cuenta.

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