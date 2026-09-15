Entran en vigor aranceles de 50% a productos de Canadá; ¿qué precios subirán en EE.UU.? 

A partir del primer minuto de este martes 15 de septiembre de 2026, Estados Unidos ampliará los productos de Canadá sujetos a un arancel adicional de 50%, una medida que puede encarecer artículos para el hogar y proyectos de remodelación. Entre los productos incluidos están colchones, muebles y lámparas, aunque el aumento no necesariamente será de 50% para el consumidor final.

La modificación, firmada por el presidente Donald Trump el 8 de septiembre, cambia la lista de bienes canadienses afectados bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria. El gravamen se cobra sobre el valor de importación, por lo que el impacto para los compradores dependerá de cómo importadores y comercios absorban o trasladen ese costo a sus precios.

Si estás por comprar un colchón, renovar una habitación o adquirir mobiliario o iluminación importados, conviene verificar el país de origen, preguntar si el producto ya está en inventario y solicitar el precio final por escrito cuando se trate de mercancía por encargo.

El cambio empieza al primer minuto

La proclamación de la Casa Blanca establece que las modificaciones se aplicarán a mercancías “ingresadas para consumo o retiradas del almacén para consumo” a partir de las 12:01 a.m., hora del Este, del 15 de septiembre de 2026.

En términos prácticos, puede importar más la fecha en que un producto cruza la frontera que el día en que aparece en una tienda. Un comercio con inventario importado antes de esa hora podría conservar sus precios temporalmente; un pedido que llegue después enfrentará una estructura de costos distinta.

La Casa Blanca indicó que los bienes añadidos quedarán sujetos a un “impuesto adicional ad valorem del 50%”, un derecho adicional que equivale al 50% del valor declarado para fines de importación.

Esto no significa que cada precio en tienda aumentará 50%.

El importador paga inicialmente el gravamen y puede absorber una parte, renegociar con el proveedor, modificar su catálogo o trasladar una fracción, o la totalidad, al consumidor. Por eso, una misma categoría de producto puede tener precios muy distintos entre comercios.

Los productos afectados por la nueva disposición: colchones, muebles y lámparas

La ampliación abarca artículos para el hogar, bienes recreativos, suministros industriales y productos especializados. La lista incluye colchones, lámparas, muebles de bambú y ratán, carritos de golf, embarcaciones de motor, productos de aluminio y acero, papel, algunos quesos y determinadas pieles animales.

Para las familias que están equipando una vivienda, mudándose o remodelando, los rubros más sensibles pueden ser colchones, muebles e iluminación. Son compras de mayor valor, y a menudo se hacen bajo pedido, con anticipo o a través de financiamiento.

El incremento puede aparecer después de comparar una cotización con el cobro definitivo.

Un comercio podría respetar el precio mientras tenga inventario previo. Pero un proveedor puede modificar una cotización si el producto sigue en tránsito, si aún no entra a Estados Unidos o si el contrato permite ajustes ligados a aranceles, fletes y otros costos de importación.

Una disputa que puede recortar opciones

La administración Trump justificó la medida con el argumento de que Canadá mantiene una “discriminación” contra el comercio estadounidense relacionada con vehículos, autopartes, bebidas alcohólicas y lácteos. La proclamación sostiene que modificar la lista de productos “aún compensaría la carga o desventaja sobre el comercio estadounidense y serviría mejor al interés público”.

PwC explicó que el alcance de las medidas puede tocar productos que califican como originarios bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC o USMCA.

El efecto no tiene por qué ser una desaparición inmediata de mercancías. Puede sentirse en menos modelos disponibles, entregas más lentas o promociones menos frecuentes, sobre todo cuando existen pocos proveedores alternativos.

Para una compra familiar, eso significa que esperar por una rebaja puede no garantizar un mejor precio.

El 29 de septiembre llega otra restricción

El 15 de septiembre no será la única fecha relevante. La Casa Blanca anunció además prohibiciones de importación para ciertos productos canadienses que comenzarán el 29 de septiembre de 2026, según el análisis de PwC.

La diferencia es significativa: un arancel permite importar un producto después de pagar un costo adicional; una prohibición bloquea nuevas entradas de los artículos cubiertos.

Las restricciones previstas para finales de mes incluyen ciertos tipos de alcohol, motocicletas de más de 800 centímetros cúbicos, productos de suero de leche y melaza.

Restaurantes, licorerías, talleres y comercios especializados podrían tener que revisar proveedores, inventarios y contratos antes de esa fecha.

Canadá ya contestó con sus propios gravámenes

Canadá activó el martes 8 de septiembre aranceles de 15%, 25% y 50% sobre bienes estadounidenses que, de acuerdo con reportes sobre las medidas del gobierno canadiense, abarcan aproximadamente C$27,800 millones en importaciones anuales.

El gobierno canadiense dijo que sus contramedidas buscan responder “dólar por dólar”, a los gravámenes estadounidenses sobre productos seleccionados.

El primer ministro Mark Carney afirmó: “Nuestros aranceles son necesarios para proteger a nuestros trabajadores, proteger a nuestras empresas y proteger a nuestras comunidades”.

La escalada deja a importadores de ambos países ante un panorama cambiante. Cada nueva lista puede modificar cadenas de suministro, existencias y precios, aun cuando el consumidor no vea el cambio en la etiqueta el mismo día.

Qué hacer antes de comprar

Compara precios y cotizaciones antes de adquirir colchones, muebles, lámparas o equipos recreativos que puedan venir de Canadá

antes de adquirir colchones, muebles, lámparas o equipos recreativos que puedan venir de Canadá Confirma el origen exacto : una marca vendida en Estados Unidos no siempre fue fabricada en Canadá

: una marca vendida en Estados Unidos no siempre fue fabricada en Canadá Pide el precio final por escrito si el pedido se entregará después del 15 de septiembre

si el pedido se entregará después del 15 de septiembre Revisa las cláusulas de ajuste en contratos de remodelación, mobiliario comercial o compras al mayoreo

en contratos de remodelación, mobiliario comercial o compras al mayoreo No compres por pánico: el arancel no garantiza que todos los bienes canadienses subirán ni que un descuento sea necesariamente una oportunidad real

PwC recomendó a empresas afectadas identificar bienes en tránsito o almacenados bajo control aduanero, revisar contratos y valorar proveedores alternativos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los aranceles de 50% a productos canadienses

¿Cuándo entra en vigor el arancel de 50% a productos de Canadá?

El cambio de lista comienza a las 12:01 a.m. del martes 15 de septiembre de 2026, hora del Este, para bienes ingresados o retirados de almacén para consumo.

¿Un colchón o mueble subirá 50% de precio?

No necesariamente. El 50% se cobra sobre el valor de importación y el impacto final depende del inventario, la competencia, los márgenes del comercio y las decisiones del proveedor.

¿Qué productos pueden verse afectados?

Entre las categorías incluidas están colchones, lámparas, muebles de bambú y ratán, papel, artículos metálicos, carritos de golf, embarcaciones de motor, algunos quesos y pieles.

¿Qué pasará el 29 de septiembre?

Comenzarán prohibiciones de importación para ciertas mercancías canadienses. A diferencia de un arancel, esa medida impide nuevas importaciones de las categorías alcanzadas.

¿Cómo puede protegerse un comprador?

Debe confirmar el país de fabricación, preguntar si la mercancía ya está en inventario y obtener una cotización escrita que especifique precio, plazos de entrega y posibles cargos adicionales.

Conclusión

Este martes se abre una nueva etapa de presión sobre productos cotidianos que rara vez se vinculan con una disputa comercial: colchones, iluminación, papel y mobiliario. El impacto real dependerá de cómo importadores y comercios respondan durante las semanas posteriores.

Si tienes una compra importante en puerta, la medida no obliga a comprar de inmediato. Obliga a comparar con más cuidado, revisar la letra pequeña y confirmar el costo comprometido antes de pagar un anticipo.

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