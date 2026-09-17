Los estadounidenses ya pagan $107,000 millones extra en energía por la guerra con Irán

Los estadounidenses han tenido que pagar unos $107,000 millones adicionales en gasolina y diésel desde el inicio de la guerra con Irán, según una estimación del Climate Solutions Lab de la Universidad Brown. El impacto equivale a más de $750 por hogar desde el 28 de febrero y sigue al alza, mientras el precio del combustible se mantiene alto y el diésel nacional alcanzó esta semana un récord de $6.29 por galón.

El golpe no termina en la gasolinera. El diésel es fundamental para el transporte de mercancías, la agricultura y otras actividades productivas, por lo que el incremento puede trasladarse a alimentos, paquetería y otros bienes.

Para los hogares, el aumento llega en un momento de presupuestos ajustados. En los estados del noreste, quienes utilizan aceite combustible para calefacción enfrentan una presión adicional conforme se acerca el otoño.

Lee también: Fed sube tasas a 4%: tarjetas y préstamos variables costarán más

El sobrecosto ya supera los $750 por hogar

El Rastreador de Costos Energéticos de la Guerra de Irán del Climate Solutions Lab de la Universidad Brown informó que el 7 de septiembre el gasto adicional acumulado en gasolina y diésel superó los $100,000 millones y una semana después lo situó en cerca de $107,000 millones.

La estimación de Brown compara los precios reales de gasolina y diésel con lo que habrían costado en un escenario sin el conflicto iniciado el 28 de febrero y multiplica la diferencia diaria por el consumo de combustible. El cálculo arrojó que “cada hogar estadounidense ha pagado más de $750” extra desde el 28 de febrero.

Es un costo distribuido entre viajes al trabajo, compras de combustible y precios de bienes transportados por carretera.

Gasolina y diésel elevan la presión diaria

La gasolina regular nacional promedió $4.319 por galón el 14 de septiembre, mientras el diésel para carretera alcanzó $6.285, de acuerdo con la Administración de Información Energética (EIA). El diésel aumentó 31.8 centavos en una semana y quedó $2.546 por encima de su nivel de hace un año.

En California, el promedio del diésel llegó a $7.764 por galón durante la semana del 7 de septiembre, según la EIA. En Nueva York, la gasolina regular promedió $4.227 en esa misma medición.

Las tarifas concretas varían por estado, impuestos y condiciones locales, pero el repunte nacional afecta fuertemente el margen de los hogares con traslados largos. La gasolina afecta de forma directa el presupuesto del conductor. El diésel puede tardar un poco más en sentirse, pero presiona a empresas de carga, distribuidores y comercios que dependen del transporte.

La guerra encarece el precio del combustible en todo el mundo

La EIA elevó su pronóstico para el crudo Brent a un promedio cercano a $91 por barril en 2026, casi 5% por encima de su estimación anterior, debido al descenso de inventarios globales y a la reducción de suministro de Medio Oriente. Para el West Texas Intermediate, la agencia proyectó un promedio de $84.65 por barril este año.

Sin embargo, los precios al consumidor de los combustibles también dependen de la capacidad de refinación, inventarios, impuestos y competencia regional. Pero cuando el petróleo y los destilados permanecen caros, las presiones para los combustibles de transporte se mantienen.

“Los hogares soportan estos incrementos mediante precios más altos en supermercados, facturas de servicios y en toda la economía”, indicó Brown al explicar el efecto del diésel en el transporte, los envíos y la generación eléctrica.

Calentar la casa puede costar $2,300

Para los hogares que utilizan aceite combustible para calefacción, el siguiente impacto podría sentirse durante el invierno. La Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA) proyectó que esos clientes pagarán 31.3% más, con un costo promedio de $2,300 por la temporada, que comienza a mediados de noviembre y se extiende hasta mediados de marzo.

El aumento no se limita al aceite combustible. NEADA prevé que el costo total de calefacción invernal suba 8.7%; la electricidad aumentaría 9% y el gas natural 5.8%. Casi el 90% de los hogares estadounidenses usan electricidad o gas para calentarse, por lo que la presión alcanzaría a buena parte del país.

Mark Wolfe, director ejecutivo de NEADA, señaló que muchas familias están ante un dilema al momento de adquirir combustible: “¿compras el aceite combustible ahora? ¿Esperas al próximo mes con la esperanza de que los precios bajen? Al mismo tiempo, los precios podrían seguir subiendo”, sostuvo para la CNN.

¿Qué puedes hacer ahora para limitar el impacto de estos costos?

No existe una forma de controlar el precio mundial del petróleo desde el hogar, pero sí de evitar que el golpe encuentre al presupuesto sin preparación.

Revisa los programas de asistencia de energía del estado y solicita apoyo del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, conocido como LIHEAP, cuando abra el periodo local de solicitudes

Pide a la empresa de calefacción opciones de pago mensual o planes de presupuesto antes de que llegue el invierno

Verifica el sellado de ventanas, aislamiento básico y mantenimiento de calefacción para reducir consumo, sin recurrir a soluciones de riesgo como calentar espacios cerrados con equipos no diseñados para interiores

Concentra viajes, comparte traslados cuando sea viable y compara precios de combustible por zona antes de llenar el tanque

Liz Berube, directora ejecutiva de Citizens for Citizens en Massachusetts, advirtió que, si el aceite combustible se mantiene sobre $5 por galón, una ayuda promedio de poco más de $1,000 llenaría apenas cerca de tres cuartas partes de un tanque.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el pago extra en energéticos por la guerra con Irán

¿Por qué la guerra de Irán ha encarecido la energía en EE.UU.?

El conflicto ha afectado la disponibilidad y percepción de riesgo sobre los suministros de energía de Medio Oriente. Eso elevó precios de crudo y combustibles.

¿Cuánto han pagado de más los estadounidenses?

Brown calculó más de $100,000 millones adicionales al 7 de septiembre y cerca de $107,000 millones una semana después. El centro estimó más de $750 extra por hogar desde el 28 de febrero.

¿Cuál es el precio nacional del diésel?

La EIA reportó un promedio nacional de $6.285 por galón para el 14 de septiembre, 31.8 centavos mayor que la semana anterior.

¿Cuánto aumentará la calefacción este invierno?

NEADA proyectó un aumento promedio de 8.7% en los costos de calefacción. Para hogares que usan aceite combustible, estimó un alza de 31.3% y un gasto de $2,300 en la temporada.

¿Dónde se puede pedir ayuda con la factura energética?

Puedes acudir a la oficina estatal o local de LIHEAP y los programas de asistencia de tu proveedor de energía. La disponibilidad, los requisitos y las fechas cambian según el estado.

Conclusión

El entorno actual muestra cómo una crisis energética internacional ya impacta el costo doméstico. Si los precios del crudo y el diésel permanecen elevados durante el otoño, la presión puede pasar de la bomba de gasolina al carrito del supermercado y a la factura de calefacción.

Para los hogares con ingresos ajustados, es momento de revisar los programas de ayuda y los pagos de invierno para hacer la diferencia entre hacer frente a un gasto difícil o adquirir una deuda más profunda.

Sigue leyendo:

– Arabia Saudita cierra un oleoducto clave y crece el riesgo de que la gasolina suba a $5 en EE.UU.

– Costco limita la compra de aceite para motor y el precio pasa de $30 a $58 en EE.UU.

– Costco tiene la gasolina más barata de EE.UU., pero no siempre es donde ahorras más dinero



