Justin Timberlake dedica un mensaje a Justin Bieber tras su regreso a los escenarios en Coachella

Justin Bieber tuvo un reencuentro, más que con el público, con él mismo, en su regreso a los escenarios con sus dos fines de semana en el Coachella Fest, y uno de los artistas que le dejó un emotivo mensaje luego de recordarlo durante su última presentación fue Justin Timberlake.

Bieber realizó un espectáculo en el que quiso regresar a donde inició todo su camino artístico y, a través de mucho trabajo audiovisual, se encargó de recordarle al mundo cómo era aquel niño que cautivó a toda una generación, incluyendo a Billie Eilish, quien fue su “One Less Lonely Girl” el sábado en el escenario, reaccionando con una emoción indescriptible.

Justin Timberlake le envía anímico mensaje a Justin Bieber

Uno de los artistas que resultó más inspiradores e influyentes en la carrera de Justin Bieber fue el polifacético Justin Timberlake y, por esa razón, no dudó en recordar un video donde interpreta “Cry Me a River”, tema perteneciente a Timberlake, con una guitarra en la sala de su casa cuando era niño, mencionando: “Lo recuerdo como si fuera ayer“.

Lo más impactante fue la respuesta de Timberlake a través de su plataforma de Instagram, donde compartió el video de Justin en Coachella en el fragmento donde le rinde homenaje y también cuando compartieron juntos, igualmente cuando Bieber era apenas un niño, con un emotivo mensaje.

“Sé que este ha sido un largo camino y sé que no siempre es un viaje suave. Estoy orgulloso de ti. Tú también deberías estar orgulloso de ti“, colocó Timberlake como pie de los videos que compartió, generando una impresionante reacción por sus fans y los “beliebers” tras expresar de forma inspiradora y emotiva su perspectiva de lo que ha logrado Bieber.

¿Justin Bieber defraudó en Coachella?

Aunque el público quedó sumamente contento con su regreso a los escenarios y los comentarios luego de su primer fin de semana fueron bastante positivos. Todo parece indicar que esperaban algo distinto en la última presentación de Justin.

Algunas personas cayeron en la tarea de la comparación, alegando que Bieber recibió un pago significativo para “poner videos” y otros casos, como el de Sabrina Carpenter, sí se dedicaron a poner una grandiosa escenografía con la mitad del ingreso de Justin, eso generó algunas críticas de los internautas.