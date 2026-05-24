Britney Spears recordó cuando su madre atropelló a un niño y no fue condenada

La cantante Britney Spears reveló un oscuro momento familiar cuando su madre, Lynne Spears, atropelló y mató a un niño de 12 años en 1975.

Recientemente salió a la luz el video del arresto de la cantante en el condado de Ventura por conducir bajo los efectos del alcohol. En las imágenes obtenidas por TMZ se observa a los agentes conversando con Spears durante el arresto y le explicaban que conducir bajo los efectos del alcohol es “extremadamente peligroso”, y que si llegara a matar a alguien en ese estado podría enfrentar cargos por homicidio.

Fue entonces cuando la “Princesa del Pop” reveló el episodio que protagonizó su madre. “Sí, señor, lo sé. Mi mamá en realidad mató a un hombre en bicicleta… pero yo nunca hice eso antes”, respondió la artista según registró la cámara de la policía, según reseñó Page Six.

El policía intentó continuar con su advertencia y Britney lo interrumpió: “¡Y no le pasó nada a ella! […] ¿Por qué no la arrestaron? ¿Cómo es que mi mamá se salió con la suya en todo?”.

En efecto, Lynne Spears protagonizó esta tragedia en 1975 en Kentwood, Louisiana. En sus memorias publicadas en 2008 la madre de la cantante reveló que en ese momento iba conduciendo a toda velocidad para llevar a su hermano lesionado al hospital. Fue en ese momento cuando atropelló a un joven en una bicicleta.

“Las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia, y mientras tomaba la curva, venía un auto en sentido contrario en el carril izquierdo. En una fracción de segundo pude ver a dos chicos jóvenes montando bicicletas en la carretera. En ese instante tuve la horrible sensación de que golpearía a uno de ellos, que sería imposible no hacerlo, pues sabía que mi auto no iba a detenerse, por más que pisara el freno con fuerza. Un chico logró apartar su bicicleta, pero su amigo, un niño de 12 años que vivía justo al lado del lugar del accidente, fue golpeado”, relató Spears en su libro.

Lynne Spears no enfrentó cargos penales por el accidente que cobró la vida del joven. La madre de la víctima aseguró que Lynne nunca se puso en contacto con ella para pedirle disculpas pero reconoce que se trató de un “accidente”.

Tras el arresto, Britney Spears se declaró culpable de un cargo menor de conducción imprudente como parte de un acuerdo con los fiscales del condado de Ventura. La artista fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, deberá completar un curso sobre conducción bajo efectos del alcohol. También le ordenaron asistir a terapia con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes.

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