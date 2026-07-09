Pieza decisiva: película de Britney Spears ya tiene guionista

El camino hacia la esperada película sobre la vida de Britney Spears acaba de dar uno de sus pasos más importantes. Universal Pictures confirmó a la persona que tendrá la misión de convertir “The Woman in Me”, el exitoso libro autobiográfico de la cantante, en un guion para la pantalla grande. La elegida fue Liz Meriwether, una de las escritoras más reconocidas de la televisión estadounidense.

La incorporación de Meriwether fortalece un proyecto que ha generado expectativa desde que el estudio adquirió los derechos de las memorias publicadas en 2023. La película contará con Jon M. Chu en la dirección y Marc Platt en la producción, un equipo creativo que ha despertado el interés de los seguidores de la llamada “Princesa del Pop”.

Meriwether construyó una sólida trayectoria en Hollywood gracias a producciones como “New Girl”, protagonizada por Zooey Deschanel, además de “The Dropout” y “Dying for Sex”. Su trabajo le ha valido varias nominaciones a los premios Emmy y ahora tendrá el reto de trasladar a la pantalla una de las historias más comentadas de la industria musical.

Historia marcada por el éxito y la controversia

La cinta tomará como punto de partida “The Woman in Me”, un libro en el que Britney Spears compartió algunos de los momentos más complejos de su vida personal y profesional. La publicación se convirtió en un fenómeno editorial desde su lanzamiento en octubre de 2023, al superar el millón de ejemplares vendidos durante su primera semana en Estados Unidos y llegar a lectores de decenas de países gracias a sus traducciones.

En sus páginas, la artista relata cómo alcanzó la fama desde muy joven, recuerda su relación con Justin Timberlake y describe el impacto que tuvo la presión de la industria del entretenimiento.

También habla sobre la maternidad y dedica buena parte del libro a los trece años que permaneció bajo una tutela legal que controló aspectos personales, financieros y laborales. Asimismo, explica el papel que desempeñó el movimiento “#FreeBritney” en el proceso que culminó con el fin de esa medida en 2021.

Aunque el proyecto ya cuenta con guionista, todavía no existe una respuesta oficial sobre quién interpretará a Britney Spears. En los últimos meses han circulado numerosos rumores sobre posibles candidatas, pero Universal Pictures mantiene el proceso de selección bajo estricta reserva.

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