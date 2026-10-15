Don Omar se sintió “abusado” con esta fanática que le tocó el glúteo

El veterano reguetonero Don Omar está viviendo una gira muy especial con “The Last King World Tour“, donde está logrando conectar nuevamente con sus seguidores. No obstante, esa conexión también lo ha llevado a atravesar situaciones inesperadas, como la que compartió recientemente con una seguidora.

En un video compartido a través de sus redes sociales, el boricua narra la crónica completa de cómo una fanática colombiana le toca el glúteo durante el Meet and Greet y, como pide de las imágenes publicadas, colocó: “Mi más reciente caso de acoso sexual en el lugar de trabajo es colombiana y vino desde Sídney, Australia, a cometer su delito“.

Don Omar cuenta la experiencia

Sin embargo, todo lo posteó evidentemente a modo de diversión, de la misma manera que se lo contó al público que fue a corear sus más grandes éxitos en su parada en Washington.

Cuando se iban a tomar una fotografía, la colombiana que viajó más de 27 horas para ver a su ídolo no desaprovechó la oportunidad y le tocó un glúteo al reguetonero con la excusa de que lo hizo a petición de sus amigas.

“El Rey” en el momento no supo cómo reaccionar y posteriormente decidió contar la experiencia con el resto de los asistentes al montarse en la tarima. “Agarrarme mi nalga no iba… y la fresca me dice: ‘Las tiene duritas’“, le comentó Don a sus fans mientras contaba la curiosa experiencia.

No obstante, todo eso fue a modo de entretenimiento y lo que el boricua quería resaltar era que esta seguidora lo fue a ver desde Sidney, siendo colombiana, por lo que tuvo que recorrer un largo camino para ver a su ídolo y cumplir su sueño de tocar sus glúteos.

Don Omar volverá a presentarse en el Capital One Arena de Washington, para descansar mañana y cerrar esta semana con un show el sábado en Atlanta. El boricua está ratificando por qué es considerado uno de los máximos exponentes con unas presentaciones llenas de energía, melodía y mucho tacto para conectar con el público, como tiene acostumbrados a sus seguidores.

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