Don Omar confirma presentaciones en Latinoamérica para The Las King World Tour

Una de las grandes leyendas del reguetón, Don Omar, comenzó su gira The Last King World Tour este viernes con un sold out en el Santander Arena de Reading, Pensilvania. Sin embargo, antes de subirse al escenario, le regaló varios minutos de su tiempo a sus fanáticos y a los medios de comunicación, ofreciendo varios detalles sobre este tour que viene trabajando desde hace largo tiempo y de sus nuevos proyectos.

Una de las novedades que “El Rey” implementó en esta gira que durará hasta el 2027, fue la de aumentar su tiempo en tarima durante sus shows aproximadamente 30 minutos, indicando que durará alrededor de un par de horas cantando sin parar porque añadirá a su setlist que a veces omite, pero que el público pide por ser grandes clásicos.

“Me gusta que mis shows estén repletos de energía de principio a fin, por eso en algunas giras previas omitía canciones un poco lentas como: “Vuelve (Aunque te Fuiste)”, “Ángelito Vuela” o “Quien la vio llorar”; pero en esta ocasión serán incluidas”, comentó durante su conexión a través de streaming por la plataforma de YouTube.

Don Omar asegura que vendrá a Latinoamérica

Una de las constantes peticiones de sus seguidores desde que anunció las fechas confirmadas era que fuera a Latinoamérica, debido a que solamente compartió conciertos para Estados Unidos y Europa.

Ante esa solicitud, el versátil cantante confirmó que, después que culmine sus presentaciones en julio del próximo año, descansará y desde octubre planificará el calendario para mostrar su grandioso espectáculo en México, otra parte de Centro y Suramérica. Además, Don reveló que preparará un cierre de gira fenomenal en su tierra, Puerto Rico.

The Last King World Tour tiene mucho del disco de iDon

Este tour representa un repaso de una de las carreras más emblemáticas, no solamente hablando de un reguetonero, sino de cualquier artista. No obstante, el boricua destacó que habrá muchos temas del disco de iDon, un álbum donde se dedicó a sacar canciones inclinadas un poco hacia la electrónica como “Diva Virtual”.

Entre las cosas que Don Omar les dejó a sus seguidores en ese streaming estuvo incluido un consejo para los jóvenes que están incursionando en la música: “Deben aprender del negocio“, comentó Don, refiriéndose a saber interpretar los momentos.

¿Qué es lo que busca Don Omar con esta gira?

Aunque no conversó sobre un posible retiro de los escenarios, debido a que aseguró que después de superar su enfermedad y tener una segunda oportunidad, solo colecciona los momentos, “El Rey” habló sobre qué es lo que busca con esta gira.

Aunque pueda parecer un reto complicado, Don insistió en que su deseo es “satisfacer a todos” en este tour, desde niños hasta personas mayores, tras ser considerado un artista transgeneracional.

Si bien “El Rey” dio todos esos detalles sobre la naciente gira, que continúa esta noche en Boston, lo más probable es que se vengan muchas sorpresas para su público porque es uno de los exponentes con mejor escenografía a lo largo de su exitosa trayectoria de más de dos décadas.

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