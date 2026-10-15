Grandes bancos ganan miles de millones, mientras las tasas encarecen tus deudas y tu hipoteca

Los grandes bancos de Estados Unidos aumentaron sus ganancias en el tercer trimestre de 2026, mientras la inflación y las tasas de interés mantienen una fuerte presión sobre el bolsillo de los consumidores.

JPMorgan Chase reportó $15,305 millones de beneficio neto entre julio y septiembre, un 6% más que un año antes, pero sus directivos advirtieron sobre riesgos económicos persistentes, asociados con la inflación y el financiamiento costoso.

Mientras los bancos aumentan sus ganancias, la inflación anual subió al 3.7% en septiembre, frente al 3.4% de agosto, y la gasolina aumentó 9.1% mensual con ajuste estacional, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Para ti, la inflación reduce el poder de compra, mientras las tasas hipotecarias más altas encarecen financiar una vivienda frente a un año antes.

¿Cuánto ganaron los bancos en el tercer trimestre y qué cambia al revisar las cuentas?

Los resultados del trimestre terminado el 30 de septiembre de 2026 muestran beneficios multimillonarios para los bancos:

JPMorgan Chase: $15,305 millones, frente a $14,393 millones un año antes; aumento del 6%

Goldman Sachs: $5,294 millones, frente a $4,098 millones un año antes; aumento del 29%, según AP

Wells Fargo: $5,951 millones, frente a $5,589 millones; crecimiento redondeado del 6%

Citigroup: $5,245 millones, frente a $3,752 millones; incremento del 40%

Sin embargo, la comparación requiere cuidado. Citi registró en 2025 un cargo contable de $714 millones después de impuestos relacionado con su negocio bancario en México, Banamex. Ese cargo redujo las ganancias de aquel año e hizo que el aumento reportado en 2026 fuera más pronunciado.

JPMorgan, por su parte, destacó ganancias ajustadas de $15,800 millones, que excluyen pérdidas en inversiones. Su beneficio reportado fue menor: $15,305 millones.

Las advertencias no equivalen a una recesión anunciada

Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, describió una economía todavía sostenida por inversión y consumo: “La economía estadounidense siguió impulsada por una fuerte inversión empresarial y un gasto continuo de los consumidores”, indicó en el comunicado del 13 de octubre.

Pero añadió que “los grandes déficits fiscales, la inflación persistente, los elevados precios de los activos, el aumento de las tasas de interés y las condiciones geopolíticas siguen cambiando bajo la superficie”.

Charlie Scharf, presidente y director ejecutivo de Wells Fargo, ofreció un contrapeso: “Nuestros datos muestran que nuestros clientes particulares y empresariales están bien”. Señaló mayores gastos, bajos atrasos y crecimiento de depósitos e inversiones entre sus clientes.

Las tarjetas generan ingresos, aunque no siempre más ganancias

JPMorgan atribuyó parte del crecimiento de ingresos de tarjetas a mayores saldos y mayor rendimiento neto. Wells Fargo también reportó mayores ingresos por intereses asociados con saldos más altos. Si mantienes una deuda y solo la pagas parcialmente, ese mecanismo conecta directamente tu cuenta con el negocio bancario.

Pero más intereses no siempre significan mayores beneficios finales para los bancos.

La división estadounidense de tarjetas de Citi aumentó sus ingresos netos por intereses un 6%, mientras sus ganancias disminuyeron un 8%, hasta $851 millones. El comunicado detalló mayores costos de recompensas y pagos a socios, además de mayores provisiones crediticias.

Por su parte, la Fed de Nueva York situó en su informe del 11 de agosto la deuda de tarjetas en $1.263 billones al cierre de junio, tras aumentar $21,000 millones trimestrales.

“Los nuevos atrasos en préstamos para automóviles y tarjetas de crédito permanecen en niveles elevados”, señaló Joelle Scally, asesora de política económica. También indicó que la morosidad de la mayoría de los productos se mantuvo estable durante los últimos dos años.

La vivienda es uno de los sectores donde puedes sentir más presión

Freddie Mac registró una hipoteca fija promedio a 30 años del 7.40% el jueves 8 de octubre de 2026, frente al 6.30% de un año antes. El promedio corresponde a préstamos convencionales conformes, con 20% de anticipo y excelente crédito; tu oferta puede ser distinta.

En Wells Fargo, los ingresos de financiamiento de vivienda cayeron un 15% interanual. El banco atribuyó la reducción a menores ingresos por administración hipotecaria y menores saldos de préstamos.

Si buscas vivienda en Nueva York o Nueva Jersey, compara cotizaciones concretas: estos indicadores nacionales no determinan tu tasa. Freddie Mac recomienda consultar varias ofertas por su potencial de ahorro durante la vida del préstamo.

En tarjetas de crédito, revisa la tasa anual o APR. El CFPB explica que, en la mayoría de las cuentas, puedes evitar intereses sobre compras pagando el saldo completo antes del vencimiento mensual.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre ganancias de los bancos y la economía en EE.UU.

¿Los bancos ganan más únicamente por cobrar intereses?

No. También reciben ingresos de operaciones financieras, asesoría y administración de activos. Los resultados de JPMorgan muestran crecimiento en varios negocios.

¿Citigroup mejoró un 40% sin factores extraordinarios?

No. La comparación incluye un cargo extraordinario que redujo las ganancias de 2025; debes considerar ese efecto al interpretar el crecimiento.

¿La morosidad está empeorando en todos los préstamos?

No. La Fed de Nueva York describió estabilidad general, aunque con nuevos atrasos elevados en tarjetas y automóviles.

¿El promedio hipotecario garantiza la tasa que recibirás?

No. El dato de Freddie Mac corresponde a un perfil específico de préstamo y comprador, no a cualquier solicitud.

Conclusión

Antes de asumir una nueva deuda financiera, calcula si puedes sostenerla con tus ingresos actuales, sin depender de futuras bajas de intereses. La inflación acelerada y el financiamiento hipotecario más costoso son alertas para evaluar tu capacidad de pago por separado, independientemente de los buenos resultados bancarios.

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