El truco para saber qué producto es realmente más barato al comprar en el supermercado

Cuando vas al supermercado y buscas que tu dinero rinda más, puedes aplicar algunas recomendaciones para identificar qué presentación de un producto ofrece más por cada dólar que pagas. Una de las más útiles es comparar el precio por unidad, que permite saber cuánto cuesta realmente cada onza, libra, litro o pieza. Esto te ayudará a identificar las opciones más económicas, incluso cuando el envase con el precio más bajo no siempre es el que ofrece el mayor ahorro.

Una diferencia de apenas $1.50 entre dos envases del mismo producto puede ocultar a primera vista cuál ofrece el mejor precio. El precio total solo muestra cuánto pagarás por el paquete completo, pero no cuál es el costo proporcional por su contenido. Esta diferencia adquiere mayor relevancia cuando los alimentos para consumo en casa cuestan 2.2% más en agosto que hace un año, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

La solución también está en la etiqueta del estante: hay que buscar frases como “precio unitario”, “por onza” o “por libra”. Si el supermercado no proporciona esa información, o los paquetes tienen cantidades diferentes, puedes dividir el precio total entre la cantidad contenida en el empaque.

El precio unitario sí revela el costo real

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) define el precio unitario como “el costo por unidad de medida de los productos, como el costo por mililitro o por onza”, según una traducción de su guía oficial.

La fórmula para identificarlo es sencilla: Precio del paquete ÷ cantidad contenida = precio por unidad

Por ejemplo, un envase de 16 onzas que cuesta $5.99 tiene un precio aproximado de 37.4 centavos por onza. Otro de 24 onzas por $7.49 cuesta 31.2 centavos por onza. Aunque el segundo exige pagar $1.50 más, cuesta alrededor de 17% menos por onza.

Ahí está el truco: el paquete más barato no siempre ofrece el menor costo.

Las unidades deben coincidir

Para que la comparación sea válida, ambos productos deben medirse de la misma manera. No se puede comparar directamente un precio por libra con otro por onza, ni un costo por paquete con otro calculado por cada 100 unidades.

Una libra equivale a 16 onzas. Si una bolsa de arroz cuesta $2.40 por libra, su costo es de 15 centavos por onza. Esta conversión permite compararla con otra marca cuya etiqueta únicamente muestre el precio por onza.

NIST recomienda que los productos de una misma categoría utilicen una medida uniforme y que esa información aparezca también en etiquetas de ofertas. “Toda la información debe ser clara, prominente y visible”, establece la guía federal.

El tamaño grande puede engañar

Comprar la presentación familiar puede reducir el precio por onza, pero no garantiza un ahorro final. Si parte del alimento termina en la basura porque no lo alcanzaste a consumir, el supuesto descuento desaparece y el costo de lo realmente consumido aumenta.

El cálculo tampoco considera diferencias de calidad, rendimiento o concentración. Un detergente barato por onza podría requerir una cantidad mayor por carga, mientras un limpiador concentrado puede rendir más pese a tener un precio unitario aparentemente elevado.

En términos prácticos, también debes considerar la medida que corresponda al uso real: precio por carga en detergentes, por cápsula en medicamentos, por hoja en papel, por porción en alimentos y por unidad en artículos vendidos en paquetes.

Las ofertas también requieren cálculo

Una promoción de ‘2×1’ reduce el precio unitario solo cuando necesitas los tres productos y puedes usarlos antes de su caducidad. También debes comprobar si la rebaja exige contar con una tarjeta de lealtad, un cupón digital o la compra de una cantidad mínima.

Para calcular una oferta, primero se resta el descuento al precio total y después se divide el resultado entre la cantidad completa. Si tres paquetes de 10 unidades cuestan $12 tras aplicar una promoción, el precio efectivo es de 40 centavos por unidad.

El mismo método permite detectar la reducción silenciosa del contenido, conocida como “reduflación”: el empaque conserva un precio similar, pero incluye menos producto. NIST considera el precio unitario una herramienta para que los consumidores puedan enfrentar esta práctica.

No todos los estados lo exigen

La información puede variar entre supermercados porque Estados Unidos no cuenta con una obligación federal para mostrar el precio unitario en todos los establecimientos. La publicación SP 1181 de NIST, actualizada en junio de 2025, señala que 16 estados y tres territorios tienen leyes o regulaciones sobre precios unitarios.

Por eso, algunas tiendas muestran precios por onza, libra o unidad con formatos fáciles de comparar, mientras otras omiten el dato o emplean medidas distintas. El precio unitario es voluntario, excepto donde las leyes o regulaciones estatales o territoriales establezcan su uso obligatorio.

Un ahorro frente a la inflación

El Departamento de Agricultura (USDA) proyectó que los alimentos comprados para consumir en casa subirán alrededor de 2.5% durante 2026, con un intervalo previsto de entre 1.7% y 3.3%. “Se prevé que los precios de todos los alimentos aumenten 3% en 2026”, indicó el organismo, según su informe.

Aunque comparar precios unitarios no detiene la inflación, sí permite controlar cuánto pagas por cada cantidad adquirida. La estrategia resulta especialmente útil en productos de consumo recurrente como arroz, frijoles, aceite, pañales, papel higiénico, detergente y alimentos enlatados.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo evitar sobreprecios en el supermercado

¿Cómo se calcula el precio por unidad?

Se divide el precio total entre la cantidad incluida. Un paquete de 20 unidades que cuesta $10 tiene un precio unitario de 50 centavos.

¿El envase más grande siempre resulta más barato?

No. Debes comparar el precio por onza, libra, litro o pieza y considerar si todo el contenido será utilizado antes de deteriorarse.

¿Dónde aparece el precio unitario?

Generalmente lo encuentras en la etiqueta del estante, cerca del precio total. Puede aparecer como costo por onza, libra, litro, 100 gramos o unidad.

¿Cómo se comparan productos con medidas diferentes?

Primero deben convertirse a la misma unidad. Por ejemplo, para comparar libras con onzas, cada libra debe convertirse en 16 onzas.

¿El precio unitario incluye cupones?

No necesariamente. Si existe un cupón o descuento, debes restarlo del precio total antes de dividirlo entre la cantidad del producto.

Conclusión

Mientras los fabricantes ajustan precios y tamaños, mirar únicamente el precio del empaque puede provocarte gastar de más durante meses. Convertir el precio unitario en un hábito te permite detectar ofertas engañosas, cambios de contenido y presentaciones que parecen económicas, pero terminan reduciendo el presupuesto familiar.

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