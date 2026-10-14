Juez fija audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por nuevos cargos

El juez Alvin Hellerstein fijó para el jueves una audiencia en Nueva York para que Nicolás Maduro y Cilia Flores respondan por los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas imputados por la Fiscalía estadounidense.

Según la orden emitida por el magistrado en el archivo judicial de la causa, la sesión judicial dará inicio a las 11:00 a.m. La jornada versará sobre la lectura formal de las imputaciones contenidas en la acusación actualizada contra la pareja. Tras la presentación de los cargos, los acusados tienen el derecho procesal de declararse culpables o no culpables, informó EFE.

Detalles de la acusación y delitos imputados

La Fiscalía estadounidense presentó la semana pasada los cargos por conspiración para cometer torturas y extendió la imputación de narcoterrorismo a Flores, la cual pesaba antes únicamente sobre Maduro.

Asimismo, ambos siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

De acuerdo con el documento de la acusación actualizada, el régimen de Nicolás Maduro infligió torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. El expediente sostiene que se siguió una estrategia de “represión y torturas” para sostenerse en el poder durante años.

Sobre la imputación por narcoterrorismo, la Fiscalía alega que la pareja conspiró para distribuir y poseer “cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína”. El texto indica que dicha actividad buscaba proporcionar “valor económico” a organizaciones relacionadas con “actividades terroristas”.

Situación de custodia y calendario judicial

​Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos.

El tribunal fijó otra audiencia para el próximo 17 de noviembre, en la que se abordará la solicitud de la defensa para desestimar los cargos amparándose en la inmunidad soberana, medida a la que la Fiscalía estadounidense se ha opuesto. El juicio definitivo está programado para junio de 2027.

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