“Digger” sigue su camino para convertirse en el mayor fracaso en taquilla

La nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu ha pasado un peor segundo fin de semana y con ello se espera que la película tenga pérdidas de $245 millones de dólares en taquilla. “Digger” ahora apunta a convertirse en uno de los mayores fracasos en taquilla en la historia.

Según ha informado “Variety”, durante su segundo fin de semana la venta de entradas para ver “Digger” cayó un 60% sobre los números registrados en el fin de semana de estreno. Por esta razón, ahora Warner Bros. se enfrenta a una pérdida de millones de dólares.

Expertos aseguran que la película de González Iñárritu solo podrá alcanzar los $50 millones de dólares en taquilla mundial, pero la cifra que debería lograr, para medianamente cubrir con los gastos de producción, es de $350 millones de dólares.

Este debe ser un gran golpe para Warner, pues es el último estreno que hicieron antes de que se concretara la fusión entre ese conglomerado y Paramount.

Estrellas de Hollywood que defienden “Digger”

Al mismo tiempo que medios destacan que “Digger” se convertirá en un fracaso de taquilla histórico, estrellas de Hollywood han salido en defensa de la película.

Por ejemplo, el cineasta Guillermo del Toro la ha calificado como una película “cinematográficamente compleja”. Él mismo se ha dedicado a responder a malas críticas que se han hecho en X sobre la producción.

Por otro lado, la actriz Anne Hathaway usó Letterboxd para compartir sus propios comentarios sobre “Digger”: “Me encantó esta película brillante. Es inteligente, alucinante, agresiva, divertida y ambiciosa. Vale la pena dedicarle tiempo y decidir por uno mismo qué opina. ¿Para mí? Un 10/10”.

En Instagram, Jane Fonda expresó: “La película nos permite presenciar otra faceta del coraje de Tom Cruise. La película encuentra una forma original y, sí, arriesgada de concienciarnos sobre la crisis climática, y espero que el boca a boca atraiga a la gente a verla, porque es creativamente innovadora y está más cerca de la verdad que cualquier otra película similar realizada hasta ahora. Un abrazo, besos y ¡bravísimo! a todos los involucrados”.

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