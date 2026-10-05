Mientras Tom Cruise fracasa, “Avengers: Endgame” alcanza nuevo récord

Durante su segundo fin de semana en cines, “Avengers: Endgame Encore” logró recuperar el puesto como la película más taquillera de la historia, superando la cifra que obtuvo “Avatar”. El reestreno de la película de Marvel ha hecho que se alcancen los $2,925 millones de dólares en taquilla mundial.

Marvel estrenó “Avengers: Endgame” en 2019, marcando un hito para la industria al lograr superar a “Avatar”, la cual se mantuvo durante 10 años como líder. Sin embargo, el final de la batalla entre los Vengadores y Thanos pasó a un segundo lugar en 2021, año en que “Avatar” recuperó el liderazgo por su reestreno, el cual sirvió de antesala para “Avatar: The Way of Water”.

El reestreno de “Avengers: Endgame” en salas de cine también es una antesala, pues en diciembre de este año Marvel estrenará “Avengers: Doomsday”, la cual significa el regreso de varios de los personajes más representativos del Universo Cinematográfico de Marvel, al mismo tiempo que dará paso a una nueva etapa.

Además de revivir la emoción por la película en salas de cine, los fanáticos están comprando boletos para ver las cuatro escenas adicionales que se le agregaron al film. Lo que se dice es que cada escena le da más sentido a lo que sucederá en la película que estará en cines a partir del 18 de diciembre.

Este récord fue logrado el mismo fin de semana que el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu estrenó “Digger”, película protagonizada por Tom Cruise. La película se estrenó con una recaudación de apenas $8 millones de dólares en Estados Unidos, lo que ha hecho que algunos medios la califiquen como el “peor estreno de la historia”.

Este ha sido un año importante para Marvel y para las salas de cine, pues antes de regresar con “Avengers: Endgame”, el estudio celebró el éxito obtenido por “Spider-Man: Brand New Day”, la cual se estrenó en julio de este año. La película protagonizada por Tom Holland logró posicionarse en el top tres de películas más taquilleras de Estados Unidos y del mundo.

Pese al fracaso de la película de Cruise, las salas de cine están viviendo uno de sus mejores años, si no el mejor desde la pandemia, pues además han tenido éxitos sorpresa como “Obsession” y éxitos esperados como el de “The Odyssey” de Christopher Nolan. Ahora, esperan para finales de año lo que pase con el estreno de “Dune: Part III” y de “Avengers: Doomsday”.

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