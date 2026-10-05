Tom Cruise se pronuncia tras el estreno de “Digger”, cinta que recibió mala crítica y fracasó en taquilla

Tom Cruise publicó un mensaje tras el estreno de su más reciente película “Digger”, dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. La sátira fue una de las grandes apuestas de Warner Bros para este año, pero recibió malos comentarios de la crítica y tuvo una decepcionante recaudación en taquilla nacional y global en su fin de semana de estreno.

Cruise reafirmó su orgullo por el proyecto y publicó un mensaje de agradecimiento al equipo que trabajó en él un día después de que la cinta fracasó en taquilla.

El famoso actor de Hollywood publicó una serie de fotos durante el rodaje y expresó el honor que siente al haber participado en ella.

“Estoy muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos”, escribió junto a fotografías.

Cruise agradeció al equipo y manifestó su orgullo por el resultado logrado. “Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, esfuerzo y alegría. La experiencia fue verdaderamente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos”.

La publicación de Cruise ocurrió el mismo día que el cineasta mexicano Guillermo del Toro publicó un mensaje defendiendo la cinta de su colega y amigo, Alejandro González Iñárritu, de las críticas.

“La película entrega escala, ambición y alcance a nivel de pantalla teatral. Audaz, valiente y cinematográficamente compleja. Definitivamente una experiencia cinematográfica”, defendió el director de La forma del agua —ganadora del Oscar a mejor película y mejor director en 2017.

La crítica especializada fue dura en sus comentarios hacia “Digger”. Las críticas especializadas, sin embargo, fueron en su mayoría negativas. El Boston Globe calificó a “Digger” como “un desastre turbio, sin gracia y prácticamente insufrible de 128 minutos”.

“Digger” tuvo un presupuesto de entre $160 y $180 millones, recaudó $8 millones en su fin de semana de apertura en 3.321 salas de América del Norte. Con estos números, “Digger” se convierte en el peor estreno de Cruise desde “Lions for Lambs” (2007), que abrió con $6,7 millones con un presupuesto considerablemente menor.

Sigue leyendo:

·Mientras Tom Cruise fracasa, “Avengers: Endgame” alcanza nuevo récord

·Guillermo del Toro califica “Digger” como una película “cinematográficamente compleja”

·“Digger”, de Tom Cruise y González Iñárritu, es calificada de “pretenciosa” y “grandilocuente”