Alejandro González Iñárritu se pronunció tras el fracaso de ‘Digger’ en taquilla: “Prefiero eso a la bienvenida tibia”

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu se pronunció con respecto a la baja recaudación en taquilla que tuvo su más reciente película “Digger”, una comedia negra protagonizada por la estrella de Hollywood Tom Cruise.

La película no solo tuvo un decepcionante debut en taquilla en su fin de semana de estreno, sino que también recibió malos comentarios de la crítica especializada.

En una entrevista con New York Times, el cineasta aseguró que prefiere una recepción polarizada de su película. “El filme no es perfecto. Prefiero eso a la bienvenida tibia”, señaló.

“Digger” apenas logró una recaudación de $8 millones de dólares en su fin de semana de apertura en el mercado norteamericano. Además, tuvo un 51% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes y un 46/100 en Metacritic.

En la entrevista, González dejó claro que el resultado no lo tomó por sorpresa y calificó su filme como “poco común” y “provocadora”.

“Ese es el papel de una película para mí: empecemos la conversación. Mi gusto personal son las películas que intentan decirme algo de una manera diferente”, dijo el director de cine, responsable de éxitos como “The Revenant” de 2016, con la cual ganó el Oscar a “Mejor Director”.

El actor aseguró que la reacción obtenida con este filme era lo esperado. “Hay gente que quiere más certeza en la narrativa, y eso también está bien. Esto no es como un helado. Así que, sí, lo esperábamos, para ser honestos. Esta película es una película de desastres, pero el desastre somos nosotros. El mundo es tan hermoso y tan increíble”, declaró al mismo diario.

González Iñárritu continuó explicando que “hay tantos recursos, y el equilibrio del ecosistema es simplemente increíblemente bello. Si podemos reunirnos en la misma sala, en la misma realidad, y entender en qué punto estamos, creo que hay esperanza”.

Warner Bros. había estimado una apertura de entre $18 y $20 millones de dólares de recaudación en taquilla para su fin de semana de estreno, cifra que los analistas ya consideraban insuficiente para una producción con un presupuesto de entre $160 y $180 millones.

Con estas cifras, “Digger” se convierte en el peor estreno de Tom Cruise desde “Lions for Lambs” (2007), que se estrenó con $6,7 millones, aunque con un presupuesto considerablemente menor.

Sin embargo, Cruise se mostró honrado por participar en la película y agradeció a todos los que hicieron posible la realización de esta película. “Estoy muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos”, escribió junto a fotografías. Cruise agradeció al equipo y manifestó su orgullo por el resultado logrado. “Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, esfuerzo y alegría. La experiencia fue verdaderamente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos”.

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