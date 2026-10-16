“Top Chef VIP 5”: Así queda la lista de semifinalistas tras la eliminación de Aylin Mújica

Durante este jueves se vivió un intenso capítulo en los días finales de la cocina de “Top Chef VIP 5”, donde los cocineros tuvieron que despedir a la veterana actriz Aylin Mújica, luego de que quedara eliminada y, por esa razón, se confirmó el resto de semifinalistas de esta temporada.

Luego de que cada uno cumpliera su reto, se fueron anunciando a los clasificados a las semis, desde el cuarto al sexto cupo.

El primero en ser nombrado, como cuarto finalista, fue Lupillo Rivera; posteriormente, Guty Carrera y el sexto clasificado se definieron entre Mújica y Roberto Romano, quien terminó avanzando en una apretada decisión, debido a que los mínimos detalles tuvieron que ser identificados por los chefs para tomar una decisión en este reciente reto.

Lista completa de semifinalistas

Mauricio Garza

Kelly Ríos

Ninel Conde

Lupillo Rivera

Guty Carrera

Roberto Romano.

Una despedida conmovedora

Aylin fue una de las participantes que más enganchó con todos los involucrados: los fans del reality, sus compañeros, chefs y su colega,la presentadora Carmen Villalobos.

Eso quedó ratificado con las emotivas palabras que le dedicó Carmen a Mújica con la voz quebrada y un menudo llanto: “Cuando yo llegué a Telemundo, ya tú eras una estrella. “Siempre has sido una referente para mí a nivel profesional, siempre te he admirado“, le dejó saber la protagonista de “Sin Senos Sí hay Paraíso” a Aylin Mújica, quien tampoco pudo ocultar sus emociones.

“Quería una despedida sin llantos, pero son muy bonitas las palabras que me acaba de decir Carmen. Gracias, Carmen, las voy a guardar en mi corazón“, expresó Aylin.

Aylin Mújica, ejemplo de profesionalismo y valentía

Mújica siempre ha demostrado ser una gran profesional y una persona sumamente responsable. Sin embargo, en esta temporada le sumó a eso la valentía de su ser.

Justo días antes de comenzar el reality, le informaron sobre el fallecimiento de su hijo y, a pesar de su duro proceso de duelo, Aylin optó por no abandonar la competencia. A lo largo de los capítulos, tuvo que lidiar con el dolor, los recuerdos y las emociones; pero eso no le hizo bajar los brazos y llegó bastante lejos en esta quinta temporada de “Top Chef VIP“.

“Tú, con todo el proceso que has debido pasar, para mí eres la más valiente de todas“, le dijo Carmen Villalobos a Aylin en su mensaje de despedida.

Sigue leyendo: