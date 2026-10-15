Kelly Ríos es la segunda semifinalista de “Top Chef VIP 5”

La quinta temporada de “Top Chef VIP” sigue en su cuenta regresiva para culminar y, en el capítulo de este miércoles, Kelly Ríos también anotó su nombre entre los semifinalistas del reality culinario.

La influencer se unió a Mauricio Garza, quien fue el primero en asegurar su cupo en la próxima instancia, que los tiene a solamente un paso de alcanzar la etapa decisiva de la competencia.

Kelly Ríos se suma a la semifinal

Kelly se ganó el corazón de los chefs tras llevarles un plato de pollo al vino con puré de papas, que la llevó a recordar la dura infancia que tuvo que vivir tras tener que estar lejos de su mamá.

La presentadora e influencer vivió un momento bastante nostálgico desde que presentó ese platillo. “En ese afán de que tus papás quieren darte lo mejor, mi mamá tomó una decisión que me ha dolido toda la vida: cuando yo tenía 11 años, ella me mandó a otra ciudad. Entonces, siempre estuvo presente, pero yo crecí sola y eso me causó resentimiento hacia ella, pensando que no me quería“, expresó mientras rompía en llanto como preámbulo para anunciar que su plato era titulado “Perdóname”.

¿Qué participantes quedan en la lucha por obtener el pase a semifinales?

El resto de los cocineros todavía tiene opciones de clasificar a las semifinales y así seguir en la lucha por alcanzar la instancia decisiva en una de las temporadas más exigentes del reality culinario, sin contar las emociones que se están viviendo desde que se encendió la cocina.

Guty Carrera, Lupillo Rivera, Roberto Romano, Ninel Conde y Aylin Mújica buscarán esta noche quedarse con un nuevo cupo a la siguiente ronda y quedar más cerca de los $200.000 que se llevará el ganador de la quinta temporada de “Top Chef VIP“.

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