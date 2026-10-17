9 lugares ideales para jubilarte en EE.UU.; 3 tienen viviendas por debajo del promedio

Investopedia identificó nueve ciudades del oeste de Estados Unidos que pueden ser ideales para jubilarte, y documenta que tres registran valores de vivienda inferiores. La lista, publicada el 14 de octubre de 2026, destaca a Pomeroy, Washington, donde el valor promedio de una vivienda se sitúa en $251,522, frente al promedio nacional de $360,591.

Pagar menos por una vivienda durante el retiro no garantiza una jubilación más barata, porque la atención médica, el transporte y los impuestos también afectan el presupuesto.

La comparación exige mirar más allá del precio de una propiedad. Vancouver, Washington, y Juneau, Alaska, tienen valores de vivienda superiores a la referencia nacional, pero también vivir en localidades pequeñas o remotas puede implicar desplazamientos más largos para recibir atención médica especializada. Estos gastos pueden reducir el ahorro que supone comprar una casa más económica.

Tres destinos ofrecen diferencias de hasta $109,069 en vivienda

El artículo de Katharine Paljug utiliza datos de Zillow para presentar valores promedio de vivienda, pero no precios garantizados de inmuebles disponibles:

Las diferencias son cálculos sobre las cifras publicadas, no ahorros garantizados al comprar. La nota fecha expresamente el dato de Evanston en febrero de 2026; no identifica con igual claridad el periodo de las otras dos cifras. Por eso, sirven como referencia inicial, no como cotizaciones actuales.

Antes de decidir, compara propiedades disponibles y suma impuestos, seguro, mantenimiento e intereses si necesitas financiamiento.

Los nueve lugares para jubilarte no ofrecen la misma ventaja

La selección procede de la lista de los 100 mejores lugares para jubilarse de Investopedia en 2026, elaborada con factores como costo de vida, acceso médico, comunidad y clima. No es una clasificación exclusiva de vivienda barata. Los destinos son:

Wyoming: Casper, Cheyenne y Evanston

Washington: Omak, Pasco, Pomeroy, Spokane y Vancouver

Alaska: Juneau

Para Cheyenne, Omak, Pasco y Spokane, el artículo no proporciona valores de vivienda que permitan comprobar directamente la comparación nacional. No debes dar por hecho que comprar allí cuesta menos.

La elección también depende de la disponibilidad de servicios que utilizas. Investopedia destaca el servicio de transporte público en Vancouver y Pasco, mientras advierte menos opciones culturales en Pomeroy y Evanston. Si necesitas desplazarte frecuentemente, incorpora esos viajes al presupuesto.

Una casa más barata puede alejarte del especialista

Investopedia señala que vivir en zonas rurales como Juneau y Pomeroy tiene opciones médicas más limitadas, pero advierte: “Esto puede aumentar los costos para los jubilados que deben viajar para acceder a atención especializada”.

Además, no basta con encontrar un hospital cercano. Si tienes Medicare Advantage o cobertura de medicamentos, revisa los planes del nuevo domicilio. Medicare establece entre sus requisitos “vivir en el área de servicio del plan al que deseas inscribirte”. Una mudanza fuera del área de servicio del plan habilita un periodo especial para cambiar la cobertura.

Antes de salir de Nueva York o Nueva Jersey, verifica médicos, hospitales y farmacias disponibles. Medicare recomienda comparar primas, deducibles y costos anuales. Si pasarás parte del año en otro estado, también debes comprobar el alcance de tu cobertura médica.

Washington ofrece ventajas fiscales, pero no elimina todos los impuestos

Cinco destinos están en Washington, donde no hay un impuesto estatal general sobre la renta personal. Esto favorece tu presupuesto, pero no significa que todas tus operaciones estén libres de impuestos.

El Departamento de Ingresos estatal aclara: “El impuesto de Washington sobre las ganancias de capital no se aplica a las transacciones realizadas mediante cuentas de ahorro para la jubilación”. La exclusión incluye cuentas 401(k), IRA y Roth IRA, entre otras.

Las ganancias de otras inversiones pueden recibir un tratamiento diferente. Si financiarás la mudanza vendiendo activos, revisa tu situación fiscal antes de asumir que cambiar de estado elimina la obligación tributaria.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre jubilarte en ciudades baratas del oeste

¿Los nueve lugares tienen casas inferiores al promedio nacional?

No. La fuente documenta esa comparación para Pomeroy, Casper y Evanston; también advierte valores superiores en Vancouver y Juneau.

¿Cuál tiene el menor valor de vivienda citado?

Pomeroy, con $251,522: $109,069 menos que la referencia nacional utilizada. Es un valor promedio citado, no el precio de una casa específica.

¿Las cifras corresponden a octubre de 2026?

Aunque la nota se publicó el 15 de octubre, fecha expresamente el valor de Evanston en febrero de 2026.

¿Puedes conservar Medicare Advantage al mudarte?

Depende del área de servicio de tu plan. Consulta la cobertura del nuevo domicilio y las opciones de inscripción antes de trasladarte.

Conclusión

Si planeas mudarte a lugares más baratos, la comparación más importante debe hacerse con tu presupuesto completo, no únicamente con el valor de una casa. Solicita cotizaciones reales de vivienda, seguro y cobertura médica antes de comprometer dinero: una diferencia favorable al comprar puede perder fuerza si aumentan tus gastos recurrentes.

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