6 alimentos que causan mal olor en la orina y es normal

Si percibes mal olor en la orina, no te alarmes y piensa por un instante: ¿qué comiste recientemente? Determinados alimentos pueden provocar una alteración, debido a sustancias que el organismo produce al digerir ciertos ingredientes.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y especialistas de la Clínica Cleveland señalan que, efectivamente, algunos alimentos que pueden modificar temporalmente el olor de la orina. Esto significa que no es motivo de alarma, siempre que desaparezca y no haya otras molestias.

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6 alimentos que pueden provocar mal olor en la orina

1. Espárragos

Contienen ácido asparagúsico, que durante la digestión se transforma en compuestos con azufre y genera un olor penetrante. No todas las personas lo perciben, debido a diferencias individuales en la producción de estos compuestos y en la capacidad para detectarlos.

2. Coles de Bruselas

Estas verduras crucíferas contienen compuestos azufrados que pueden contribuir a modificar el olor de los desechos corporales. El efecto depende de la cantidad consumida y de cómo cada organismo procesa sus componentes.

3. Cebollas

Sus compuestos sulfurados, responsables en parte de su aroma característico, también pueden influir en el olor de la orina después de la digestión. El cambio suele ser temporal y no significa, por sí solo, que exista un problema renal.

4. Café

Algunas personas notan un olor parecido al de esta bebida después de consumirla. Sus compuestos y los productos derivados de su metabolismo pueden influir en el aroma de la orina. Además, si no se bebe suficiente agua, esta puede concentrarse y oler más fuerte.

5. Comino y curry

El comino y otras especias presentes en las mezclas de curry contienen sustancias aromáticas que pueden modificar el olor de la orina. El efecto varía según la preparación, la cantidad ingerida y las características de cada persona.

6. Ajo

Al igual que la cebolla, pertenece a la familia de las aliáceas y contiene compuestos azufrados. Durante su procesamiento en el organismo, estos pueden contribuir a que la orina adquiera un olor más intenso.

¿Cuándo es necesario acudir al médico?

Un cambio pasajero después de comer estos alimentos no suele indicar una enfermedad de los riñones. Sin embargo, Mayo Clinic apunta que el olor también puede relacionarse con deshidratación, infecciones urinarias u otros problemas de salud.

Consulta a un profesional si el olor persiste sin una explicación clara o aparece junto con ardor al orinar, necesidad frecuente o urgente de ir al baño, orina turbia o sangre. Asimismo, busca atención médica urgente si tienes fiebre alta, escalofríos o dolor en la espalda o el costado, especialmente si también presentas molestias urinarias.

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