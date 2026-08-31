Brutal empujón a las vías del tren conmociona a usuarios del metro de El Bronx

Una mujer de 65 años se recupera después de ser empujada al azar a las vías del metro de El Bronx; el ataque tuvo lugar en la estación de la calle 180 Este. Un sospechoso está bajo custodia de la policía, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Lydia Zúñiga y describió el momento en que fue empujada por la espada en la plataforma de la línea 5 en dirección norte, en el barrio de Van Nest.

“Me giré para ver si venía el tren y, de repente, sentí sus manos detrás de mi espalda que literalmente me empujaron”, expresó la mujer.

La víctima se dirigía a trabajar a la Universidad de Nueva York (NYU), donde lleva 12 años laborando como guardia de seguridad.

“Voy a trabajar todos los días, a la misma hora”, indicó Zúñiga. Además, describió las graves heridas de las que se está recuperando.

“Tengo la pierna rota en tres sitios, tres fracturas. Me operaron para limpiar las ampollas, el metal y demás restos que tengo en la pierna desde antes“, dijo Zúñiga. “Anteriormente, me operaron de la rodilla. Me pusieron una prótesis de rodilla”.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el agresor se acercó a la mujer por detrás y la empujó a las vías. Los funcionarios afirmaron que el ataque no fue provocado.

Este hecho causó que algunos de los usuarios en la estación pidieran medidas de seguridad adicionales.

“Deberían poner más barreras, sobre todo cuando vienen los trenes“, manifestó el pasajero Elian Moreno. “O, al menos, tener más policías patrullando la estación para que todos estén seguros”.

Otros señalaron que la aleatoriedad del ataque les causó inquietud. “Podría ser tu madre o tu abuela, no está bien”, apuntó el ciclista Jesús Herrera.

La prima de Zúñiga, Annie Alvarado, declaró a NBC New York que está agradecida a la persona que, de acuerdo con ella, ayudó a su familiar después del repentino empujón.

“Una mujer que va a trabajar, tratando de llegar a fin de mes, para que cualquiera pueda intentar quitarle la vida. Esto no debería estar sucediendo”, dijo Alvarado.

Alvalado describió cómo la persona que ayudó a su prima se quedó con ella hasta que se apersonaron los servicios de emergencia.

“Cuando este hombre la arrojó a las vías, apareció un ángel, la agarró y la sostuvo, y no se separó de su lado hasta que llegaron los bomberos y la policía”, expresó Alvarado.

La víctima también reconoció que esa persona la ayudó a sobrevivir a la terrible experiencia.

“Si no hubiera sido por él, no sé qué habría pasado”, apuntó Zúñiga.

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