Hispano apuñalado al auxiliar a anciano agredido por 3 hombres en el Metro de Nueva York en Queens

Aunque fue apuñalado dos veces, Aaron Rodríguez no se arrepiente de haber intervenido cuando tres individuos presuntamente latinos agredían a un pasajero anciano en una estación del Metro de Nueva York en Queens.

Rodríguez, de 35 años, resultó herido y fue hospitalizado después de que uno de los tres sospechosos sacara un cuchillo y lo apuñalara repetidamente en el abdomen en la estación de 82nd St-Jackson Heights y Jackson Heights, alrededor de las 5:10 a.m. del jueves, según informó la Policía de Nueva York.

Rodríguez relató que se encontraba en el andén de la línea 7 en dirección a Manhattan cuando vio a los tres hombres acosando a un pasajero anciano que estaba sentado en un banco, al otro extremo del andén. El buen samaritano dijo que, tras decirle al trío que “se largaran y lo dejaran en paz”, los sospechosos corrieron hacia él y comenzaron los golpes. “Empezamos a pelear. Empezamos a tirar golpes. Eran tres tipos y, en algún momento de la pelea, me apuñalaron”, declaró Rodríguez ayer al Daily News mientras se recuperaba en el Hospital East Elmhurst. “Les estaba dando una paliza”, aseguró con orgullo

Una vez que terminó la pelea, Rodríguez subió a un tren para regresar a su casa en Briarwood, pero notó que algo no iba bien. “Estaba a punto de subir al tren. Sentí algo caliente. Miré hacia abajo y vi que estaba cubierto de sangre”, relató. “Bajé del tren, salí de la estación, fui a la calle y llamé al 911. Llegó la ambulancia y me llevó”. “Estoy bien”, agregó desde el hospital. “Estoy bien. Perdí mucha sangre. Eso es todo”. Rodríguez, quien practica trabaja como chef en un hotel.

Se presume que los atacantes son hispanos porque “Le estaban diciendo barbaridades en español” al anciano, contó Rodríguez. “Era mayor. Yo estaba al final del andén. Él estaba sentado y ellos lo rodeaban”. La policía difundió imágenes de vigilancia de los sospechosos en la estación y pidió a cualquier persona con información sobre su paradero que se comunique con las autoridades.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia es constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024. A principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo.

En julio Zaki Smith, ex preso que estaba en libertad condicional, fue acusado de intento de homicidio y agresión por presuntamente arrojar a una anciana a las vías del Metro de Nueva York en Midtown. Igualmente ese Ari Shtein, adolescente de 18 años, se entregó a la Policía de Nueva York que lo buscaba como sospechoso de haber abusado sexualmente de una madre mientras viajaba en el Metro acompañada de cuatro niños.

En junio una joven de 21 años fue ultrajada dentro de una estación del Metro de Nueva York en Harlem por un hombre con quien había salido en una cita. También ese mes una pasajera de 73 años fue víctima de un delito sexual a bordo del subterráneo en Queens; y una turista fue apuñalada en el abdomen por otra mujer en una estación en Midtown Manhattan.

El 22 de mayo Akhi Butler, niño de 14 años, falleció tras caer del techo de un vagón de la línea J mientras cruzaba el puente de Williamsburg, en el Lower East Side de Manhattan. Otro adolescente de 18 años resultó gravemente herido en el mismo incidente de “surfeo ilegal” en el Metro.

También en mayo un pasajero de 48 años murió durante una pelea en un tren del Metro en El Bronx con otro hombre a quien había despertado golpeándolo con un bastón, según fuentes policiales. También ese mes un hombre de 76 años murió al ser empujado en las escaleras de una estación en Chelsea. A fines de abril un tiroteo ocurrido dentro de un tren del Metro en Queens dejó a un quinceañero paralizado y conectado a un soporte vital.

También ese mes agentes de la policía dispararon fatalmente a un hombre sospechoso de haber apuñalado con un machete a tres viajeros de edad avanzada en la estación Grand Central del Metro. En marzo Richard Williams, veterano de la Fuerza Aérea de 83 años, murió en el hospital días después de ser empujado a las vías del Metro en Midtown East por un sospechoso indocumentado latino, un caso que reavivó las críticas federales con las “ciudades santuario”.